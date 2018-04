AMD slipper Spectre-fiks

Det var Intel som var hardest rammet av de mye omtalte Meltdown- og Spectre-sårbarhetene, men konkurrenten AMD var heller ikke fritatt. I en nyhetsoppdatering melder AMD nå at de har sluppet fikser til Spectre-feilen for Windows-brukere.

Fiksene vil bli rullet ut som mikrokode-oppdateringer fra PC-produsentene, og krever at man kjører siste versjon av Windows 10.

Det er altså kun variant 1 og 2, kalt «bounds check bypass» og «branch target injection», som fikses. Ifølge AMD er deres arkitektur ikke utsatt for variant 3, den såkalte «rogue data cache load»-sårbarheten. Prosessorprodusenten skriver at det trolig er vanskelig å utnytte variant 2 på deres plattformer, men at de likevel har jobbet for å minimere risikoen for å utnytte denne.

Microsoft måtte stanse oppdatering

Microsoft slapp en Windows-oppdatering som skulle fikse sårbarhetene på AMD-plattformen allerede i januar, men måtte stanse utrullingen av denne på grunn av rapporter om at den gjorde PC-er med en del eldre AMD-prosessorer umulig å starte opp etter installering av oppdateringen.

AMD jobbet imidlertid med Microsoft om å fikse dette problemet, og det skal nå være løst. Det var hovedsaklig AMD-prosessorer i familiene Opteron, Athlon og Turion X2 Ultra som var rammet av oppstartsproblemet.

Meltdown- og Spectre-sårbarhetene ble først oppdaget av Google Project Zero i fjor, og går i korte trekk ut på at måten prosessorene håndterer operativsystemets kjernefunksjoner ikke er sikker nok. Dermed kan helt vanlig programvare snuse på og hente ut data når prosessoren jobber med systemoppgaver for Windows, Linux eller MacOS.

Intel har jobbet hardt med å fikse feilene, også på maskinvareområdet, men en del eldre Intel-brikker kan dessverre ikke hjelpes.

Det er nå oppdaget andre sårbarheter på AMD-plattformen: De er også nå i ferd med å bli reparert »