– Apple jobber med sin første brettbare mobil  

Selv om de ennå har til gode å innta markedet i stor skala, har flere aktører begynt å vise frem mobiler med brettbart design, og nå ser det ut til at også giganten Apple skal kaste seg på karusellen.

Ifølge analytikeren Ming-Chi Kuo jobber Apple med en brettbar mobiltelefon som etter planen skal lanseres i 2023. Det skriver nettstedet 9to5mac.

Håper å selge 20 millioner

Kuo hevdet å ha kjennskap til planene allerede i mars og gjentok nylig budskapet i et investornotat som 9to5mac fikk tilgang til. Analytikeren har et solid rykte når det gjelder teknologinyheter og traff blant annet blink med sin spådom om en ny Mac med Apples egen prosessor i fjor.

Apple har ifølge Kuo store ambisjoner med den nye, brettbare mobilen og satser visstnok på å selge mellom 15 og 20 millioner enheter i løpet av lanseringsåret, som altså hevdes å være 2023. Dette er riktignok langt mindre enn det årlige salgstallet til iPhone, men så er de brettbare mobilene også et nisjeprodukt enn så lenge.

Analytikeren mener å vite at Apples første brettbare mobil vil få en skjermstørrelse på mellom 7,5 og 8 tommer og at selskapet vil bruke Samsung som leverandør av den bøyelige OLED-skjermen mobilen skal benytte.

Mener Apple vil få en sterk markedsposisjon

Til tross for at Samsung allerede har etablert et fotfeste på det gryende markedet med sine Galaxy Fold-modeller, tror Kuo at Apple vil ha en stor fordel i kraft av selskapets posisjon innen økosystem og maskinvaredesign. Dette kan imidlertid være en subjektiv mening fra analytikerens side.

Opplysningene er altså ikke bekreftet fra offisielt hold. Men med tanke på Kuos rulleblad som ryktemaker og det faktum at stadig flere mobilprodusenter allerede har presentert sine bidrag i det nye produktsegmentet, er det god grunn til å knytte lit til opplysningene.

I tillegg til Samsung har blant annet den kinesiske mobilgiganten Huawei lansert bøyelige modeller i form av sin Mate X og den nylig lanserte oppfølgeren Mate X2. Også Xiaomi har sluppet en brettbar modell, Mi Mix Fold, som ble avduket i slutten av mars i år.

De fleste av de brettbare modellene som er lansert hittil, har en vanlig skjerm på utsiden og en stor skjerm som åpnes opp på innsiden. Hva slags design Apple velger, gjenstår å se.