Apple saksøkes: – Airtags-brikkene brukes til å begå drap

I april 2021 lanserte Apple et nytt produkt kalt Airtag – kompakte brikker man fester til saker og ting man har en tendens til å miste, og som kan hjelpe deg med å spore dem opp igjen. Produktet kom imidlertid med et knippe personvernmessige utfordringer, i kraft av å være et velegnet verktøy for skjult sporing og uønsket forfølgelse av personer.

Apple har tidligere forsøkt å avhjelpe sporingsproblemet med diverse oppdateringer, men dette har tydeligvis ikke hjulpet nevneverdig. Nå er nemlig et stort gruppesøksmål på gang, rapporterer blant andre The Register.

Favoritten til «stalkere»

Til sammen 38 personer har nå kastet seg på et eksisterende søksmål som startet i desember i fjor, angående Airtags-brikkene. I søksmålsdokumentet hevdes det at Airtags har blitt favorittredskapet for folk som bedriver ulovlig sporing av personer – gjerne omtalt som «stalker»-fenomenet på engelsk.

Det finnes riktignok flere typer sporingsbrikker på markedet. Søksmålet hevder imidlertid at Apple skiller seg fra konkurrentene ved at brikkene både er svært enkle å bruke, har et presisjonsnivå som få andre kan matche, og er rimelige å anskaffe.

Saksøkerne hevder at brikkene leveres mer pålitelige lokasjonsdata enn noen av konkurrentene, ved å være en del av Apples «Finn min»-nettverk og at selskapets produkter generelt er svært utbredte i samfunnet.

I søksmålsdokumentet pekes det på at brikkene ble benyttet i en rekke forfølgelsessaker kort tid etter lanseringen av produktet, og i dokumentet er det vedlagt flere bilder av Airtags-brikker funnet skjult i blant annet biler. Sakene har noen ganger svært alvorlige utfall.

Har blitt brukt til å begå drap

– Konsekvensene har vært så alvorlige de kan få blitt; flere drap har skjedd hvor drapspersonen brukte Airtags til å spore offeret. På samme måte har individer blitt drept, eller drept andre, da de brukte Airtags til å spore opp stjålne eiendeler og konfronterte tyvene, heter det i dokumentet.

Dokumenter lister opp en rekke kriminalsaker hvor Apples brikker angivelig skal ha blitt brukt.

Saksøkerne kritiserer Apple for det de oppfatter som unnfallenhet og manglende sikring av sporingsbrikkene. I tillegg anklages selskapet for å ha aktivt villedet brukere til å tro at brikkene er sikret mot ulovlig sporing, når dette i realiteten ikke stemmer.

En av sikkerhetsmekanismene Apple fikk på plass i sin oppdatering var tidligere varsling av personer som er på farten med en ukjent Airtag. Opprinnelig skjedde denne varslingen etter 72 timer, men etter oppdateringen ble denne redusert ned til mellom 4–8 timer. Saksøkerne mener imidlertid at også dette er for lang tid.

Apple kritiseres også for at varslingsfunksjonen enkelt kan slås av ved et uhell, og at den ikke kan aktiveres av personen som spores selv, men kun dukker opp vilkårlig.