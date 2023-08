Sporingsbrikkene brukes til kriminell forfølgelse av personer – nå tar Google grep

De Bluetooth-baserte sporingsbrikkene begynner nå å bli tallrike, men havnet på radaren for alvor etter at Apple lanserte sine AirTag-brikker i 2021. Konseptet er unektelig nyttig, men byr definitivt også på personvernutfordringer som både Apple og Google har anerkjent.

På sin offisielle blogg kunngjør Google nå at de er i ferd med å rulle ut en oppdatering til Android som skal gjøre det vesentlig vanskeligere å bruke sporingsbrikker som AirTag til uønsket sporing.

Varsling og lydavspilling

Med den nye oppdateringen vil brukere med en kompatibel Android-enhet nå få en varsling dersom en ukjent Bluetooth-sporingsbrikke følger med personen når man er på farten.

Ved å trykke på varslingen kan man finne ut mer om sporingsenheten, og man kan se et kart som viser hvor enheten ble registrert sammen med brukeren. I tillegg kan man velge å spille av en lyd for å gjøre det enklere å lokalisere enheten uten at eieren av enheten vet om det.

Google understreker at disse varslingene allerede fungerer med Apples AirTag-brikker, og selskapet vil fortsette å samarbeide med andre produsenter av tilsvarende brikker for å gjøre varslingene mer universelle.

Dette skal skje gjennom felles bransjespesifikasjoner som både Google og Apple kunngjorde tidligere i år som et mottiltak mot personvernutfordringene som brikkene representerer. Disse spesifikasjonene skal fungere på tvers av iOS- og Android-plattformene.

Skannefunksjon

Den nye varslingsfunksjonaliteten gir også brukere mulighet til å hente ut informasjon om brikken og/eller eieren av brikken, ved å holde brikken nær baksiden av mobilen. Noen sporingsbrikker kan overføre data på denne måten, påpeker Google.

Man kan også få informasjon om hvordan man fysisk deaktiverer sporingsbrikken via varslingen.

Ikke minst har Google konstruert en skannefunksjon som kan benyttes til å skanne omgivelsene etter en sporingsbrikke. Denne funksjonen er tilgjengelig i innstillingsmenyen, og Google sier det tar cirka 10 sekunder å utføre en manuell skanning.

Etter at skanningen er gjennomført vil brukeren se en liste over sporingsenheter som befinner seg i nærheten og som er separert fra eieren. Brukeren kan deretter trykke på den aktuelle sporingsenheten i listen for å få informasjon om hva man bør gjøre.

Apple innså for øvrig også ganske tidlig at brikkene byr på personvernproblemer knyttet til uønsket sporing av personer. I fjor kom selskapet med et antall egne tiltak ment å avhjelpe bekymringene, deriblant tidligere varsling av brukere som er på farten med en ukjent AirTag-brikke.

Apple opplyste også at de skulle øke volumet til lydene som brikkene kan spille av, noe som skal gjøre det lettere å lokalisere ukjente brikker. I tillegg fikk selskapet på plass en funksjon som lar brukere spore opp ukjente Airtag-brikker med høy presisjon straks den er innen rekkevidde, med data om både avstand og retning.

Som Digi.no rapporterte tidligere (krever abonnement) har sporingsbrikkene raskt blitt meget populære blant forbrukere, spesielt i forbindelse med reising, hvor mistet bagasje er et vedvarende problem. Vi utførte for øvrig vår egen test av brikkene, og kunne bekrefte at de fungerer overraskende bra – og da særlig Apples og Samsungs varianter.