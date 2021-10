Årets søppelhaug med elektrisk og elektronisk avfall tyngre enn Den kinesiske mur

I år veier den globale søppelhaugen for elektrisk og elektronisk avfall 57,4 millioner tonn. Det er like mye som Den kinesiske mur, som regnes som verdens tyngste menneskeskapte gjenstand.

Hver og en av oss vil i år kaste 7,6 kilo EE-søppel ifølge tallene fra FN. Bare 17 prosent av dette gjenvinnes på en skikkelig måte.

I tillegg kommer elektronikken som ikke fungerer lenger, men som samles opp i voksende hauger i skuffer og skap i de tusen hjem. Så mye som én av sju elektroniske duppeditter i europeiske hjem er ødelagte eller ikke i bruk.

I USA kastes mer enn 150 millioner telefoner i året, det betyr at det over dammen hver eneste dag havner 416 000 telefoner i søpla.

Dette var noen av overskriftene fra den europeiske ideelle organisasjonen WEEE-forum (Waste from Electrical and Electronic Equipment-forum), da den årlige internasjonale e-søppel-dagen gikk av stabelen 14. oktober. Hensikten er å skape oppmerksomhet om den enorme mengden elektronikk som kastes hvert år.

Lang vei til sirkulærøkonomi

WEEE-forum anslår at i 2019 ble bare 17.4 prosent av elektronikken gjenvunnet. I EU, som har forholdsvis velfungerende søppelhåndteringssystemer, gjenvinnes mindre enn 40 prosent av EE-avfallet, skriver miljødirektoratet.

– Så lenge folk ikke returnerer, reparerer, selger eller donerer gammelt elektronisk utstyr må vi fortsette å utvinne nye materialer til ny elektronikk, og det bidrar til miljøødeleggelser, sier Pascal Leroy, leder i WEEE-Forum i en pressemelding.

De anslår at det i én million mobiltelefoner, finnes 24 kilo gull, 16.000 kilo kopper, 350 kilo sølv og 14 kilo palladium. Dette er ressurser som kunne ha vært gjenvunnet og gjenbrukt i produksjon av nye varer. Det vi ikke klarer å gjenbruke, må vi utvinne på nytt, noe som skader miljøet.

Derfor var søkelyset på årets markering på hva enkeltpersoner kan gjøre, og å heve bevisstheten om mulighetene som finnes for å gjenvinne EE-avfallet.

– For hvert tonn elektronisk avfall som gjenvinnes, så sparer vi to tonn med CO 2 -utslipp, sier Leroy.

Mer press på bransjen

Siden 2014 har EE-avfallshaugen økt med to millioner tonn i året. Stadig kortere levetid for elektronikk regnes som noe av årsaken. Selv om trenden over flere år har gått mot produkter som er vanskeligere å reparere selv, er det ting som tyder på at trenden er i ferd med å snu.

Right to repair-kampanjen får stadig mer støtte, og PC-er skapt for å være lette å reparere treffer markedet. Ladestandarder for elektronikk er i ferd med å bli tvunget igjennom.

Nylig meldte Microsoft at de vil gjøre det enklere for forbrukerne å reparere elektroniske produkter.

Norge på topp

Norske forbrukere er flinke til å levere elektroniske produkter til gjenvinning. 73 prosent av EE-avfallet ble gjenvunnet i 2020. Til gjengjeld er vi av de i verden som kaster mest: 26 kilo EE-avfall per person i 2020. Mengden har vært stabil de siste årene.

Ifølge tall fra Eurostat ligger Norge helt i verdenstoppen på innlevert EE-avfall. I snitt sender vi dobbelt så mye EE-avfall til gjenvinning som den gjengse EU-borger.