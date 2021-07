Avslørt: Denne mobilprodusenten reduserer ytelsen til populære apper for å spare strøm

Vi har tidligere sett eksempler på at mobilprodusenter med vilje har begrenset ytelsen til visse mobilmodeller på en skjult måte for å skåne batteriet. Nå har dukket opp et lignende tilfelle, men denne gangen dreier det seg om ytelsen til applikasjonene.

Anantech rapporterte nylig at de seneste modellene til den kinesiske mobilprodusenten Oneplus skjærer kraftig ned på ytelsen til en rekke populære Android-apper.

«Svartelister» apper

Nettstedet kjørte den nyeste toppmodellen Oneplus 9 Pro gjennom måleverktøyet Speedometer 2.0 og kom frem til at mange av appene yter svært dårlig på mobilen.

Særlig gjaldt dette Chrome-nettleseren, som fikk en poengsum på kun 61,5 – en svært lav sum for en Snapdragon 888-basert mobil, påpekte Anantech. Også populære apper som Twitter, Snapchat og Microsofts Office-apper skåret langt under det som er normalen på andre toppmodeller.

I sin tekniske analyse av problemet hevder nettstedet at operativsystemet på Oneplus-mobilene registrerer appene som kjøres og justeres klokkefrekvensen til noen av prosessorkjernene avhengig av hvilke apper som er i sving.

Det er bare bestemte applikasjoner som opplever reduksjonen i ytelse på mobilen, som fikk Anantech til å konkludere med at mobilen opererer med en slags «svartelisting» av bestemte apper. Nettleseren Vivaldi kjørte for eksempel normalt, og det samme gjorde selve ytelsesmålingsprogrammene.

»» Få også med deg vår test av Oneplus 9 og pro-utgaven

Bannlyses av Geekbench

– Vi har oppdaget at Oneplus svartelister populære applikasjoner bort fra de raskeste kjernene, som forårsaker treghet i typiske oppgaver som nettsurfing. Vi har bekreftet at benchmark-verktøy eller ukjente apper har full ytelse, mens mesteparten av de andre mest populære appene får en merkbar ytelsesreduksjon, skriver Anantech.

Geekbench, et av de mest populære målingsverktøyene, gjennomførte sin egen etterforskning etter at saken ble kjent og reagerte så kraftig at de fjernet de aktuelle mobilmodellene fra sin egen oversikt.

– Det er skuffende å se at Oneplus-mobilene tar ytelsesavgjørelser basert på applikasjonsidentifikatorer i stedet for applikasjonsadferd. Vi ser på dette som en form for benchmark-manipulasjon. Vi har fjernet Oneplus 9 og Oneplus 9 Pro fra vår Android Benchmark-oversikt, skriver Geekbench i en Twitter-melding.

Bekreftes av Oneplus

Etter at nyheten ble kjent har Oneplus kommet med en kommentar til nettstedet XDA Developers, hvor de mer eller mindre bekrefter funnene.

– Etter lanseringen av Oneplus 9 og Oneplus 9 Pro i mars har noen brukere gjort oss oppmerksom på områder hvor vi kan forbedre enhetenes batteritid og varmehåndtering. Som et resultat av disse tilbakemeldingene har vårt R&D-team de siste månedene jobbet med å optimalisere enhetenes ytelse for mange av de mest populære appene, inkludert Chrome, ved å tilpasse appens prosessorkrav med det mest passende strømforbruket, forklarer de.

Selskapet hevder denne løsningen reduserer det totale strømforbruket, men innrømmer samtidig at det kan påvirke ytelsen til noen av benchmarking-appene. Det ser imidlertid ut til at også en god del andre apper rammes av praksisen.