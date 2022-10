Elon Musks ennå pågående oppkjøp av mikrobloggtjenesten Twitter har møtt mye kritikk og utviklet seg til et aldri så lite rettsdrama. Nå ser det ut til at kritikerne har fått enda en grunn til bekymring, dersom en ny rapport viser seg å ha kjøtt på beina.

The Washington Post har fått innsyn i dokumenter og intervjuer som indikerer at Musk har temmelig dramatiske planer for selskapet når oppkjøpet en gang fullføres.

Vil sparke 75 prosent

Ifølge dokumentene skal Musk blant annet ha opplyst overfor potensielle investorer at han akter å kvitte seg med nesten 75 prosent av Twitter-staben. I dag har Twitter rundt 7500 ansatte, som betyr at kuttene vil ende med kun rundt 2000 arbeidere.

Ansatte skal ha reagert med sinne og resignasjon blant annet i interne Slack-grupper hos selskapet. Twitter toppadvokat Sean Edgett,skal ha sendt ut en melding til de ansatte om at selskapet ikke har mottatt noen melding fra Musk som bekrefter planene.

At Musk planlegger betydelige kutt, er imidlertid ikke urealistisk, med tanke på at Twitter, som lenge har slitt med inntjeningen og lav profittmargin, har signalisert store innsparinger.

Ifølge Washington Post har den nåværende ledelsen i selskapet uttrykt intensjoner om å skjære ned lønnsbudsjettet med rundt 800 millioner dollar innen neste år, som i så fall vil innebære at rundt en fjerdedel av staben må gå.

Musk er for øvrig ikke den eneste som mener at selskapet sliter med for mye fett på kroppen. Edwin Chen, IT-entreprenør og tidligere ansatt i Twitters spam-avdeling, uttalte overfor Washington Post at han er enig i Musks vurdering, men at han samtidig anser såpass dramatiske kutt som urealistiske.

Trakk budet

Mikrobloggtjenesten har også tidligere blitt kritisert av sine egne. Som Digi.no rapporterte, beskrev Twitters forhenværende sikkerhetssjef Peiter Zatko i et 200 siders dokument selskapet som kaotisk, preget av interne konflikter og ute av stand til å beskytte sine brukere.

Elon Musk la opprinnelig inn et bud på 44 milliarder dollar for Twitter, men trakk senere tilbudet, blant annet på grunn av det Musk oppfattet som manglende transparens rundt antallet falske kontoer. Dette førte til at Twitter saksøkte Musk for å tvinge ham til å gjennomføre kjøpet.

Nylig kom det frem at Musk nå likevel ønsker å kjøpe selskapet til den opprinnelig avtalte prisen, under forutsetning av at finansieringen kommer på plass og at søksmålet Twitter har anlagt mot ham, blir trukket tilbake.

Hva slags Twitter vi får med Musk ved roret, gjenstår å se, men selv har han blant annet lovet bedre beskyttelse av ytringsfriheten og at Trump er velkommen tilbake på plattformen om han ønsker.