Bønn om å utestenge russerne fra Github møter lite gehør

Gjentatte forsøk på å få Github til å boikotte russerne møter samme svar:

– Github skal være et hjem for alle utviklere, uansett hvor de bor.

IT-bransjen har engasjert seg kraftig i krigen, både gjennom massive innsamlinger til støtte for Ukraina og boikott av Russland fra store selskaper. Blant annet har Microsoft stoppet mye av sin aktivitet i Russland, og Apple har stanset salget av alle sine produkter i Russland.

Den siste uka har mange bedt Github følge på.

Forrige uke var det flere brukere som brukte diskusjonstråder på Github Feedback til å be Github om å ekskludere russiske brukere fra plattformen.

Det har Github så langt ikke vært interessert i.

Et hjem for alle utviklere

– Githubs visjon er å være hjemmet for alle utviklere, uansett hvor de bor, svarer Github i tråden og lukker diskusjonen.

Github understreker i svaret at de tar sanksjonene på alvor og at de ser grundig gjennom disse for å være sikre på at tiltak de innfører ikke rammer brukere og kunder som ikke skal omfattes av sanksjonene.

– Det inkluderer å beskytte et åpent samarbeid og fri flyt av informasjon, skriver de videre.

I et blogginnlegg på Github skriver Thomas Dohmke at selskapet støtter folket i Ukraina og det internasjonale samfunnet som fordømmer de grusomme voldshandlingene mot en suveren nasjon og dets folk. Github har også bidratt med donasjoner og informasjon om hvordan folk kan bidra.

De tror likevel ikke boikott av russiske utviklere er en løsning.

– Vi tror virkelig på kraften som ligger i åpen kildekode, og vi kommer til å fortsette å jobbe for å holde plattformen tilgjengelig og trygg for alle utviklere rundt om i verden, inkludert Russland, skriver Dohmke i blogginnlegget.

Mener tjenesten kan brukes til terror

Nå har også folkene bak Ukrainas nyopprettede cyber-gerilja bedt Github om å snu.

Ukraina har vært svært sent ute med å bygge et cyberforsvar, først i slutten av februar ba ukrainske myndigheter om hjelp i ulike hacker-forum, og hundrevis meldte seg.

Den ferske cybergeriljaen, som angriper russisk infrastruktur og russiske nettsteder, har fått stor oppmerksomhet. Over 300.000 følger gruppa på Telegram, der de legger ut beskjeder om mål og operasjoner.

Mellom oppmuntringer til tjenestenektangrep på navngitte russiske nettsteder og støttende pep-talks, brukes kanalen også til å spre underskriftskampanjer.

– Mange ukrainske programvareutviklere har måttet møte til militærtjeneste mens deres russiske motspillere kan sitte komfortabelt på kontorene sine. Be Github bli med i den økonomiske beleiringen av Russland for å støtte Ukraina, skriver de i et innlegg og ber alle signere en underskriftskampanje.

De svarer direkte på Dohmkes blogginnlegg.

– Kjære Thomas Dohmke og hele Gihub-teamet, folket i Ukraina setter pris på dine støttende ord og donasjonene dine til hæren. Virkelig, tusen takk! Men tjenesten din kan brukes til terror. Vær så snill å hindre dette og ikke velg side med invadererne, står det i underskriftskampanjen.

Mandag morgen har kampanjen over 50.000 signaturer.