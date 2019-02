Dette skal være den første mobilen som får støtte for Wi-Fi 6

Den neste Wi-Fi-standarden ankommer snart, og nå ser det ut til at vi allerede vet hvilken mobil som blir først ute med støtte for den nye standarden. Det melder blant andre nettstedet The Verge.

Dokumenter sendt inn til det amerikanske kommunikasjonsbyrået FCC , først avdekket av nettstedet Droid Life, viser nemlig at det er Samsungs neste flaggskip Galaxy S10 som blir førstemann ut med Wi-Fi 6-teknologien – eller i alle fall én av de første.

Kunngjort i høst

Galaxy S10 er ennå ikke offisielt kunngjort av Samsung, men det ligger i kortene at mobilen blir blant de første som får Qualcomms nye Snapdragon 855-brikke under panseret – en brikke som ble kunngjort i desember med bekreftet støtte for Wi-Fi 6.

Ifølge de nye FCC-dokumentene kommer Galaxy S10 i tre utgaver, noe som også ble indikert i den nylige lekkasjen av telefonen, og alle tre skal altså komme med Wi-Fi 6-støtten.

Wi-Fi 6-standarden ble offisielt kunngjort i oktober i fjor, og var frem til det tidspunktet kjent som 802.11ax-standarden. Navnebyttet omfatter også de eldre standardene, som betyr at 802.11ac nå heter Wi-Fi 5, mens 802.11n-standarden blir hetende Wi-Fi 4.

Wi-Fi-alliansen starter et sertifiseringsprogram for den nye standarden senere i år. Foto: Wi-Fi Alliance

Starter sertifiseringsprogram senere i år

Wi-Fi 6 er ennå ikke ferdig spesifisert, noe som er ventet å skje i år. Som Wi-Fi Alliance meldte i januar skal det i løpet av det tredje kvartalet i år startes et sertifiseringsprogram for å sikre at enheter basert på Wi-Fi 6-teknologien tilfredsstiller industristandarden.

Den nye standarden er designet for å opererer i de eksisterende 2,4 GHz- og 5 GHz-båndene, og skal bringe med seg både høyere hastigheter og energieffektivitet i disse båndene. I tillegg skal både rekkevidde og kapasitet økes kraftig.

Eksisterende maskinvare med standarden har støtte for 1,1 Gbit/s på 2,4 GHz-båndet og 4,8 Gbit/s på 5 GHz-båndet. Under en demonstrasjon på årets CES-messe ble det oppnådd hastigheter på opptil 11 Gbit/s, som blant andre Ars Technica rapporterte.

For å faktisk kunne utnytte den nye standarden med mobilen trengs det selvsagt også øvrig maskinvare som støtter standarden, men det allerede begynt å dukke opp blant annet aksesspunkter og rutere med Wi-Fi 6-støtte.

