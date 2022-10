Aldri undervurder nerders evne til å gjøre noe ingen hadde sett for seg var mulig – for deretter å ta prosjektet til nye, uante høyder.

Dette har vi snakket om før, enten det nå gjelder tenåringer som lager CPU-er i garasjen, de utroligste LEGO-maskiner, hjemmesnekrede kryssermissiler, hjemmelaget atomreaktor eller å kjøre Doom på alt mulig rart.

Denne gangen er det Minecraft som får gjennomgå, og akkurat dette prosjektet var det Pressfire.no som skrev om først.

Spillet, som først ble påtenkt av Markus «Notch» Persson i 2009, er verdens mest solgte spill og lar spillere bygge og rive ned konstruksjoner bestående av kuber.

Noen av disse kubene kan settes sammen med andre kuber slik at de til sammen blir en logisk port. Disse kan lages i ulike utforminger som gjør ulike ting, og dermed har man plutselig grunnelementene i en datamaskin.

Ulike logiske porter som kan lages i Minecraft. Foto: Gamepedia

En datamaskin som er erketreig, komplisert, må lages for hånd og er totalt fri for nytteverdi av noe slag.

Så selvsagt var det noen som lagde en.

Det var mange, faktisk, som bidro med alt fra enkle kalkulatorer og oppover. Men ingen andre drev det så langt som brukeren som kaller seg «Sammyuri».

CHUNGUS 2 kan kjøre Tetris – blant annet. Foto: Sammyuri

Han bygget nemlig for et års tid siden prosjektet han har kalt «CHUNGUS 2: Electric Boogaloo». Dette er en fullt fungerende 8-bits prosessor med 256 bytes minne og som kan kjøre inne i Minecraft. Riktignok ikke på større hastighet enn ca 1 Hz, men det er likevel imponerende, spesielt tatt i betraktning at den kan utvides med mer minne, skjerm, kontrollere, grafikkprosessor og ekstern lagring.

Her ser du en video som demonstrerer at «CHUNGUS 2» tegner grafer og kjører Conway's game of life, samt spill som Snake, Tetris, Tre på rad og Breakout.

Videoen viser også hvor imponerende komplisert og svær «CHUNGUS 2» faktisk er – og at mannen bak i tillegg laget en ekstern assembler som lar folk skrive programmene sine i den virkelige verden og så ganske enkelt lime dem inn i systemminnet på «CHUNGUS 2».

Men ekte nerder stopper selvsagt uansett ikke der.

Selv om «CHUNGUS 2» var så treig at spillene i videoen måtte vises noen hundre – eller tusen – ganger raskere enn de egentlig er, var det selvsagt noen som ville ta prosjektet videre.

Foruten Sammyuri selv var det flere andre som hjalp til, og sammen utvidet de «CHUNGUS 2» på flere måter:

256 bytes ekstra minne

8 KB ekstra lagring

6 KB grafikkminne ble lagt til

En egen grafikkprosessor

Større skjerm på 96 x 64 piksler i to farger

Kontroller i stil av en PS4-kontroller ble lagt til

Maskinvareakselerasjonsenheter ble også lagt til

Alt dette gjør at Minecraft kan kjøre på «CHUNGUS 2» – maskinen som altså i sin helhet kjører i Minecraft.

Minecraft-ception? Foto: Sammyuri

Og det uten mods eller andre former for «juks» som kommando-blokker eller andre triks eller endringer.

Det går alt annet enn fort, riktignok, men likevel.

Verdenen er bare 8 x 8 x 8 blokker, og videoen måtte kjøres opptil én million ganger raskere enn det «CHUNGUS 2» i utgangspunktet er i stand til. For å få det til, brukte teamet en annen server som tillater at man kjører Minecraft mange ganger raskere enn vanlig, og likevel tok disse små videosnuttene ni timer å lage:

Men faktum er uansett at det funker.

Og det naturlige spørsmålet er nå selvsagt: Hva blir det neste?