Godkjent av Microsoft: Nyere Mac-maskiner får offisiell støtte for Windows 11

Parallels er navnet på et selskap som spesialiserer seg på virtualisering av Windows og Linux på Macos-plattformen gjennom sitt Parallels Desktop-produkt. Digi.no har tidligere skrevet om lanseringen av Parallels Desktop versjon 17, som var optimalisert for Windows 11 og Apples M1-prosessorbrikker.

Siden den gang har Parallels Desktop 18 kommet på markedet, og som blant andre The Verge rapporterer har denne nå fått Microsofts offisielle godkjentstempel.

Autorisert løsning

På Microsoft sine støttesider kan man nå lese at Parallels Desktop 18 er en «autorisert» løsning for kjøring av Windows 11 Pro og Windows 11 Enterprise i et virtuelt miljø på Mac-maskiner av nyere dato – det vil si modeller som leveres med Apples M1- og M2-prosessorbrikker.

Den store «haken» er at støtten avhenger av at man bruker en ARM-versjon av Windows 11, og disse kommer med en del begrensninger som blant annet påvirker hvilke apper og spill man kan kjøre.

Som Microsoft peker på er ARM-versjonene av Windows 11 for eksempel ikke kompatible med mange drivere som trengs for å kjøre både maskinvare, spill og applikasjoner, da slike drivere kun fungerer dersom de er spesifikt designet for Windows 11 ARM-baserte PC-er.

For eksempel vil spill og apper som er avhengige av DirectX 12 eller OpenGL 3.3 ikke fungere. En del antivirus-programmer vil heller ikke fungere dersom de ikke er oppdatert spesifikt for ARM-baserte PC-er.

Mangler støtte for flere funksjoner

Microsoft presiserer videre at 32-bits ARM-apper som er tilgjengelige i app-butikken ikke er støttet av Mac-maskiner med M1 og M2, da disse appene er i ferd med å fases ut for alle ARM-versjoner av Windows. Den beste opplevelsen får man altså med 64-bit ARM-apper.

Funksjoner og verktøy som er avhengige av et ekstra virtualiseringslag støttes heller ikke. Et eksempel er Windows Subsystem for Android, som gjør det mulig å kjøre Android-apper i Windows via et partnerskap med Amazon.

Windows Subsystem for Linux, som muliggjør kjøring av Linux-miljøer i Windows, er også berørt av denne begrensningen. Det samme er Windows Sandbox, et skrivebordsmiljø som lar deg kjøre applikasjoner i isolasjon.

En mer komplett liste over spørsmål og svar knyttet til ARM-baserte Windows-versjoner finner du på Microsofts støttesider for temaet.

Det finnes for ordens skyld allerede en annen, offisiell måte å kjøre Windows med Mac på, og det er via den nettskybaserte Windows-versjonen, kalt Windows 365 – som Microsoft lanserte i 2021.