Google: – Ikke kjør appene våre på Huawei-mobiler

I mai i fjor ble Huawei fratatt Android-lisensen og utestengt fra Googles tjenester som en konsekvens av amerikanske myndigheters svartelisting av den kinesiske mobilgiganten.

Dette innebærer at Huawei-mobiler ikke vil bli solgt med lisensierte apper og tjenester fra Google. Brukere har imidlertid hatt mange spørsmål rundt de konkrete konsekvensene, og nå har selskapet publisert et lengre svar.

Har ikke gjennomgått sertifisering

I uthevet skrift understreker Google at selskapets apper og tjenester ikke er tilgjengelige for nye Huawei-mobiler. Mer presist tillates Google kun å samarbeid med Huawei på enheter lansert for offentligheten før den 16. mai 2019 – da svartelistingen trådte i kraft.

Som Google peker på gjennomgår alle mobiltelefoner som har forhåndsinstallert selskapets kjerneapper som Play Store, Gmail, YouTube og Maps en omfattende sertifiseringsprosess via Play Protect-tjenesten for å sikre at brukerdata og app-informasjon er trygge.

Slike enheter kommer også med Play Protect-programvare fra fabrikken for å beskytte mot kompromittering av enheten.

Nyere Huawei-mobiler som er lansert etter 16. mai i fjor er altså ikke Play Protect-sertifiserte og kommer heller ikke Play Protect-programvaren fra fabrikken, og det er dette som forhindrer Google-appene fra å fungere på telefonene.

– Dropp sidelasting

Det er fremdeles mulig å såkalt sidelaste Google-appene, men selskapet sier at disse ikke vil kunne fungere stabilt og pålitelig siden de offisielt ikke er kompatible med enhetene. I tillegg er det risikabelt.

– Sidelasting av Googles apper medfører også høy risiko for å installere en app som har blitt endret eller fiklet med på måter som kan kompromittere brukersikkerheten, skriver Google. Det går an å sjekke om mobilen er sertifisert ved å åpne Google Play og gå inn i innstillingsmenyen.

Huawei bekreftet allerede i september i fjor at deres nye toppmodeller Mate 30 og Mate 30 Pro ikke ville kunne kjøre Google-apper, men at selskapet har en ny kjerne som fungerer med Android og at det finnes 45.000 apper som fungerer på denne kjernen.

Selskapet kunngjorde også at de lanserer et utviklingsfond på én milliard dollar for å få fart på apputviklingen basert på den nye kjernen, og dermed løsrive seg mer fra amerikanske restriksjoner.

Huawei har dessuten slått seg sammen med andre kinesiske mobilgiganter om å utfordre Google Play internasjonalt.