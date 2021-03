Google har rullet ut selskapets alternativ til tredjepartscookies til noen Chrome-brukere

Google har for lenge siden gjort det klart at de ønsker å avvikle systemet med tradisjonelle tredjepartscookies, eller informasjonskapsler som det også kalles. Selskapet mener dette vil løfte personvernet.

Som digi.no rapporterte for litt siden, har Google lovet å ikke erstatte tredjepartscookies med andre identifikatorer som kan spore enkeltindivider, men selskapet har en annen løsning på gang. Denne har de nå begynt å rulle ut til enkelte brukere, kan man lese på Google-bloggen.

Basert på likheter i surfehistorikk

Søkegigantens alternativ heter «Federated Learning of Cohorts (FLoC)» og utbroderes i en egen artikkel som ble publisert i går.

En av hovedkomponentene i FloC-løsningen er at den «gjemmer» enkeltindivider i større grupper – kohorter – av mennesker med samme interesser, for å bevare den enkeltes anonymitet.

– FloC lar deg være anonym når du surfer på nettet og forbedrer personvernet ved å la utgivere presentere relevante annonser til større grupper. Kohorter defineres av likheter i surfehistorikk, men de er ikke basert på hvem du er individuelt. Hvilken kohort du er i, endrer seg faktisk hyppig etter som surfehistorikken endrer seg, skriver Google.

Selskapet lover videre at Chrome ikke kommer til å opprette grupper som anses som «sensitive». Dette innebærer at nettleseren foretar analyser for å avgjøre hvorvidt den aktuelle kohorten med høy hyppighet besøker nettsider med sensitive temaer, for eksempel medisinske nettsider eller nettsider med politisk eller religiøst innhold.

I slike tilfeller vil Chrome sikre at denne kohorten ikke blir benyttet, og da uten å registrere de faktiske, sensitive temaene som brukerne var interesserte i. En mer teknisk innføring i hvordan dette systemet fungerer kan man finne i dette dokumentet.

Møtt med skepsis hos myndighetene

FLoC deler for øvrig ikke surfehistorikken med Google eller noen andre, lover selskapet.

Testingen av FLoC skal først foretas blant en liten gruppe brukere i blant annet USA og Australia, men testingen vil utvides globalt etter hvert.

Det var allerede i 2019 at Google gjorde det kjent at selskapet ser etter nye løsninger som både tar hensyn til behovene til annonsørene og som tar vare på personvernet til brukerne. Initiativet kalles Privacy Sandbox og har nå fått en egen hjemmeside hvor man kan lese mer.

Som digi.no meldte nylig, har Googles planer om å kvitte seg med tradisjonelle tredjepartscookies blitt møtt med skepsis blant amerikanske myndigheter, som mener den nye praksisen kan være konkurransevridende overfor andre aktører på nettannonsemarkedet – hvor Google som kjent er dominerende.

Andre aktører jobber for øvrig også med alternative løsninger for hindring av sporing. Som digi.no rapporterte nylig, har Firefox for eksempel lansert en ny funksjon som legger tredjepartscookies i en «kakeboks» som forhindrer dem i å bli delt med andre nettsider.