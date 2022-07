Google nekter å fjerne innhold – ilagt milliardbot i Russland

Det russiske IKT- og medietilsynet Roskomnadzor, som i stadig større grad har blitt et sensurorgan, har fått medhold i en russisk distriktsdomstol i Moskva om at Google gjentatte ganger har latt være å overholde russiske krav om å stanse tilgangen til innhold som anses som forbudt i Russland.

I en pressemelding fra Roskomnadzor kommer det frem at dette spesielt gjelder innhold på Youtube. Roskomnadzor skriver feilaktig at Youtube eies av Google, noe som ikke har vært tilfelle siden 2015, da Youtube ble et datterselskap av Alphabet på lik linje med Google.

Rekordstor bot

Google og/eller Youtube har ifølge Roskomnadzor latt være å fjerne det ulovlige innholdet, noe som nå har ført til at domstolen har ilagt Google en bot på drøyt 21 milliarder rubler, noe som tilsvarer 3,7 milliarder norske kroner. Beløpet skal være basert på Googles årlige omsetning i Russland – i alle fall slik den var før Russland gikk til krig mot Ukraina.

Dette er ikke den første boten Google har blitt ilagt i Russland, men etter alt å dømme den klart største. Ifølge Reuters har Google mulighet til å anke dommen.

Det er uansett uklart om Google kommer til å betale boten. I mai ble det kjent at det russiske datterselskapet ville slå seg selv konkurs, blant annet fordi det ikke lenger hadde tilgang til sine russiske bankkonto. Selskapet tilbyr ikke lenger noe betalte tjenester i Russland, men gratistjenestene er i utgangspunktet fortsatt tilgjengelige.

Innholdet som Google skal ha nektet å fjerne, omfatter ifølge Roskomnadzor det russiske myndigheter hevder er uriktig informasjon om den russiske «spesialoperasjonen» i Ukraina, diskreditering av Russlands væpnede styrker, materiale som ifølge russiske myndigheter fremmer ekstremisme og terrorisme, materiale som fremmer en likegyldig holdning til livet og helsetilstanden til mindreårige, samt informasjon som oppfordrer blant annet mindreårige til å delta i ikke-autoriserte masseaksjoner.