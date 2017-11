Googles mystiske operativsystem får støtte for Apples Swift-språk

Google er i ferd med å implementere støtte for Apples programmeringsspråk Swift i sitt kommende operativsystem med kodenavn Fuchsia.

Det var i fjor det ble oppdaget at Google holder på med å utvikle et helt nytt operativsystem i åpen kildekode, som i motsetning til Android og Chrome OS ikke er basert på Linux-kjernen.

Selv om mye av arbeidet er offentlig har ikke selskapet røpet hvilke planer de har for operativsystemet. Flere har spekulert i at det kan bli et alternativ til eller erstatter for Android en gang i framtiden.

Fra tidligere er det kjent at Fuchsia har et brukergrensesnitt kalt Flutter som i stor grad er utviklet i Googles eget programmeringsspråk Dart. Kjernen er utviklet i C og C++. Ulike andre deler av operativsystemet kan være skrevet i språk som Go, Rust og Python, men det er mindre klart hva som vil være hovedspråk for applikasjoner til plattformen.

En Google-utvikler foretok for noen dager siden en såkalt «pull request» i kodedepotet for Swift som legger inn støtte for Fuchsia OS i dens kompilator, skriver nettstedet Android Police. Det er også tegn til kommende Swift-støtte i Googles eget kodedepot for Fuchsia.

Selv om du kan kompilere Swift-kode til å kjøre på Fuchsia så betyr ikke det at du automagisk kan portere en iOS-app til Googles nye operativsystem, hvis eller når det blir lansert, poengterer The Verge.

Årsaken er at selv om Apple har gjort mye av Swift til åpen kildekode, så er iOS fortsatt en proprietær plattform. Kode som er avhengig av Apples brukergrensesnitt og lukkede API-er vil typisk ikke la seg portere, skriver de.

Swift har blitt et svært populært språk blant app-utviklere i de tre årene som har gått etter Apple lanserte det som en arvtaker til Objective-C. Språket ble også utgitt i åpen kildekode med en fri lisens for snart to år siden, slik at språket, standardbibliotek og kompilatoren fritt kan brukes av andre, også i kommersielle prosjekter.

I lengre tid har det vært meldt at Google nærer en interesse for Swift. Tilbake i 2016 ble det også hevdet at Google skal ha vurdert Swift som et mulig alternativ til Java for Android-plattformen, men det har ikke materialisert seg. I stedet har de innført offisiell støtte for språket Kotlin.