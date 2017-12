Her er årets mest leste saker på digi.no

På årets siste ordinære arbeidsdag for redaksjonen, er det på tide med en form for statusoppdatering. IT blir bare viktigere og viktigere i samfunnet, noe som preger etterspørselen etter kvalifiserte IT-medarbeidere. Ikke minst gjelder dette innen IT-sikkerhet, hvor mange forteller at de sliter med å fylle stillingene. For kravene til IT-personellets kvalifikasjoner, øker også.

Skal vi trekke noen IT-temaer som i særlig grad har preget 2017, kommer vi ikke utenom GDPR, sikkerhet og maskinlæring. «Alle» i IT-bransjen snakker om dette. Men hvor godt det har festet seg hos IT-bransjens kunder, er mer uklart. Mange er fortsatt uforberedt på GDPR, mange sikkerhetsbrudd det siste året skyldes fortsatt svakheter som ofte med enkle midler kunne ha blitt oppdaget, og en del kunder oppfatter nok maskinlæring som enda en hype som snart vil gå over.

Når denne dagen er over, vil digi.no ha publisert minst 1989 saker i 2017. Det er på høyde med fjoråret, selv om vi i løpet av året har økt produksjonen av de ofte mer arbeidskrevende Ekstra-sakene. Til gjengjeld har redaksjonen blitt styrket underveis.

Det er ikke nødvendigvis slik at de viktigste sakene også er de som blir mest lest, selv om en rekke av årets mest leste saker hadde langt mer enn bare underholdningsverdi. Mange av sakene på digi.no omhandler temaer som bare er av interesse for en ganske smal gruppe med lesere, mens andre saker nok like gjerne kunne ha stått i en tabloidavis og leses av folk helt uten IT-faglig bakgrunn.

Det er mange faktorer som avgjør hvor mange som klikker seg inn på en sak. Dette inkluderer vinkling, distribusjon og deling i blant annet sosiale medier. Mye oppleves som rene tilfeldigheter.

Likevel, mer på grunn av tradisjon enn noe annet, presenterer vi nå de mest leste sakene på digi.no i 2017:

Da gjenstår det bare å ønske våre lesere et godt nytt år, og takke for følget så langt!