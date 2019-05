HP Enterprise kjøper tradisjonsrik leverandør av superdatamaskiner

HP Enterprise (HPE) og Cray kunngjorde 17. mai at selskapene har kommet til enighet om at HPE skal kjøpe Cray for omtrent 1,3 milliarder dollar.

Dette skal gi HPE mer tyngde innen HPC-markedet (High-Performance Computing). Selskapet viser til prognoser som antyder at dette markedet de neste tre årene vil ha en årlig vekstrate på 9 prosent. Ikke minst ventes det vekst innen exascale-segmentet, altså datamaskiner med en regnekraft på mer enn 1 exaflops.

Dominerer

Cray er blant verdens ledende leverandører av superdatamaskiner. Selskapet har levert mer enn 25 av de 100 kraftigste datamaskinene i verden, inkludert tre blant topp ti.

Selskapet er også valgt til å bygge «Frontier», en superdatamaskin som innen 2021 skal levere en regnekraft på 1,5 exaflops.

Brokete historie

Cray er spesielt kjent for ikoniske superdatamaskiner som denne, Cray-1 fra 1975. Bilde: Cray

Cray ble grunnlagt av Seymour Cray i 1972. Selskapet omsatte i forrige regnskapsår for 456 millioner dollar og har rundt 1300 ansatte globalt.

Cray Research, som selskapet het da, ble i 1996 kjøpt av Silicon Graphics (SGI). I 2000 ble enheten solgt til Tera Computer Company, som deretter skiftet navn til dagens Cray Inc.

Også SGI er i dag i HPEs hender, etter at arvtakeren enn selskapet ble kjøpt opp i 2016.

Nye tjenester

Blant det HPE regner med å kunne levere ved å kombinere selskapets teknologi med teknologien til Cray, inkluderer HPC-as-a-Service og analysetjenester basert på kunstig intelligens og maskinlæring gjennom selskapets hybride GreenLake-plattform, samt større bredde i selskapets HPC-portefølje.

Det er ventet at oppkjøpet vil være fullført i første kvartal av HPEs 2020-regnskapsår.

