Huawei opplevde rekordår til tross for spionasjebeskyldninger – drar kraftig innpå verdenslederen Samsung

Den kinesiske mobilgiganten Huawei har fått et noe frynsete rykte etter at det har haglet med spionasjebeskyldninger, men dette ser ikke ut til å ha gått utover salget i det hele tatt. Selskapet opplevde nemlig et rekordår i år.

I en pressemelding opplyser Huawei at de har sendt ut 200 millioner enheter til forhandlere i løpet av 2018, det høyeste tallet hittil i selskapets historie.

Godt salg for toppmodell

Selskapet nevner spesielt modellene Huawei P20, Huawei Mate 20 og Honor 10 som viktige bidragsytere til rekordåret. Bare P20-serien skal ha solgt i 16 millioner eksemplarer siden lanseringen i mars.

Nova-serien, som hovedsaklig selges på det asiatiske markedet, har til sammen solgt i hele 65 millioner eksemplarer, ifølge Huaweis statistikk.

Huawei har hatt en eventyrlig vekst. I 2010 ble kun 3 millioner mobiler sendt ut til forhandlere, så salget er altså 66 ganger høyere i år enn for åtte år siden. I fjor lå antallet på 153 millioner, så økningen har vært svært kraftig bare det siste året.

I august i år meldte digi.no at Huawei hadde skjøvet Apple ned til en tredjeplass blant de største mobilprodusentene, og selskapet er nå altså nummer to i verden, kun slått av verdenslederen Samsung.

Huawei har hatt en sterk, kontinuerlig vekst de siste åtte årene. Foto: Huawei

Puster Samsung i nakken

I sin seneste rapport fra november i år rapporterte analyseselskapet IDC at Huawei hadde beholdt andreplassen i årets tredje kvartal, men ikke minst også at selskapet drar kraftig innpå Samsung.

I det tredje kvartalet gikk nemlig Samsungs mobilsalg ned med 13,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, som ga selskapet en markedsandel på 20,3 prosent. Huaweis salg økte med 32,9 prosent, som ga selskapet en markedsandel på 14,6 prosent.

Samsungs forsprang når det gjelder markedsandel har dermed krympet betydelig siden samme periode i fjor, da Samsung og Huawei hadde andeler på henholdsvis 22,1 og 10,4 prosent.

Apple hadde en svak oppgang og endte med en markedandel på 13,2 prosent i det tredjekvartalet, opp fra 12,4 prosent i samme periode i fjor.

