Huawei trapper ned mobilproduksjonen – revurderer ambisjonene om å bli størst på mobilmarkedet

Den kinesiske mobilgiganten Huawei har støtt på flere store hindringer i sin søken etter ekspansjon på det vestlige markedet den siste tiden, og nå ser det ut til at dette har fått konkrete følger for selskapet.

Avisen South China Morning Post har vært i kontakt med kilder med kjennskap til saken som hevder at Huawei har begynt å trappe ned produksjonen av mobiltelefoner som følge av utestengelsen fra vestlige selskaper.

Foxconn stenger produksjonslinjer

Ifølge kildene har Foxconn stanset flere av produksjonslinjene for Huawei-telefoner de siste dagene som et resultat av at selskapet har fått inn langt færre ordre.

Foxconn er den taiwanske elektronikkprodusenten som setter samme mobiler og nettbrett for en rekke store mobilprodusenter, inkludert Huawei og Apple.

Det skal være uvisst hvorvidt reduksjonen av ordrene og produksjonen er midlertidig, eller om det kan være et ledd i en mer langsiktig nedskjæring, ifølge kildene.

Huawei selv har ikke kommentert den angivelige nedtrappingen av produksjonen, men bekreftet under et pressearrangement på fredag at de selskapet nå er i ferd med revurdere de store ambisjonene de har tidligere har skissert.

Stor fremgang den siste tiden

– Nå som den nye situasjonen foreligger er det for tidlig å si om vi er i stand til å nå målet, svarte sjefen for Huaweis Honor-serie, Zhao Ming, på et spørsmål om hvorvidt selskapet vil greie å ta igjen Samsung og innta førsteplassen på markedet.

Som nyhetskanalen CNBC rapporterte i november i fjor spådde Huawei at de ville ligge nær toppen i løpet av 2019, og at de trolig ville ha en sjanse til å bli nummer én i løpet av 2020. Disse ambisjonene ser altså nå ut til å bli litt i overkant ambisiøse.

Huawei har hittil ligget godt an til å nå toppen. Som digi.no meldte i begynnelsen av mai har selskapet nå dratt forbi Apple og inntatt andreplassen på mobilmarkedet med relativt god margin, og Samsungs markedsandel er nå kun 3 prosent større enn Huawei sin andel.

Huawei henter mesteparten av markedsandelen sin fra det kinesiske markedet og er derfor noe mindre utsatt for krymping i det vestlige markedet. Selskapet har dessuten gjort grep for å gjøre seg mindre avhengige av vestlige selskaper blant annet i form av å utvikle sitt eget mobiloperativsystem og sin egen minnekortstandard.

