Huawei utestenges fra SD Association – kan bety slutten for microSD-kort i Huawei-mobilene

Huaweis omdømme har definitivt sett bedre dager, og nå viser det seg at enda en aktør har fryst ut den kinesiske mobilgiganten. Som blant andre Android Authority rapporterer har nemlig SD Association fjernet Huawei fra medlemslisten sin.

SD Association er organisasjonen som er ansvarlig for å definere SD- og microSD-standardene, og har rundt 900 medlemsselskaper som er involvert i arbeidet med å utvikle standardene og produktene som bruker dem.

Kan ramme fremtidige mobiler

Listen over medlemmer er lagt ut på organisasjonens hjemmesider. Huawei har inntil nylig vært blant navnene, men som man kan se av den oppdaterte listen er selskapet altså ikke lenger å finne.

Selskaper som ikke er medlemmer av SD Association har i utgangspunktet ikke anledning til å benytte SD-standardene i produktene sine.

Det kan i verste fall bety at alle fremtidige Huawei-mobiler kommer uten microSD-kortstøtte, med mindre Huawei skaffer seg en lisens for å bruke standarden – noe som trolig også vil være vanskelig med tanke på dagens klima.

Organisasjonen bekreftet i en uttalelse overfor Android Authority at de har etterkommet den nye ordren fra det amerikanske handelsdepartementet, som forbyr Huawei å kjøpe teknologi fra amerikanske selskaper uten myndighetenes tillatelse.

Har laget sin egen standard

En talsperson fra Huawei bekreftet overfor nettstedet at microSD-kort vil fortsette å fungere på Huawei-mobiler som kommer med standarden, men talspersonen ville ikke kommentere hvorvidt fremtidige mobiler vil bli rammet av utestengelsen.

Det er ikke sikkert utestengelsen får de helt store konsekvensene for Huawei. Selskapet har nemlig allerede begynt å ta i bruk en egen minnekortløsning kalt Nano Memory Card, som Huawei lanserte sammen med mobilmodellene Mate 20 og Mate 20 Pro i fjor. Også den nye toppmodellen P30 kommer med Nano Memory-standarden.

Trolig har Huawei utviklet den nye minnekortløsningen nettopp for å forberede seg på det som nå har skjedd. Selskapet har nemlig gjort flere fremstøt den siste tiden for å stå bedre rustet på egne ben, deriblant utvikling av et eget mobiloperativsystem for å forbedre seg på utestengelse fra Android – noe som også skjedde nylig.

