Det er ikke alltid at lanseringen av nye mobiler går smertefritt, ei heller når det gjelder toppmodellene – som for eksempel nye iPhone 15. Nå har det tilsynelatende dukket opp et problem med Googles seneste mobilmodell Pixel 8 Pro.

Nettstedet 9to5google rapporterer at et antall Pixel 8 Pro-eiere melder om synlige «humpler» under skjermen som gir et inntrykk av at mobilene lider av en teknisk feil.

Et av bildene som brukere på Googles støtteforum la ved. Foto: Googles støtteforum

Klager på støtteforumet

Problemet omtales blant annet på Googles eget støtteforum, hvor flere brukere har lagt ut bilder som tydelig viser problemet.

– Jeg la merke til flere av disse små humplene på skjermen til min Pixel 8 Pro. De har ingen åpenbar innvirkning på bildekvaliteten så vidt jeg kan se. Først trodde jeg humplene ble forårsaket av skjermbeskytteren min, men basert på denne tråden ser ikke dette ut til å være tilfelle. Forhåpentligvis vil Google se på denne saken, heter det i et av innleggene på forumet.

Flere av brukerne har uttrykket bekymring for at disse ujevnhetene vil forverre seg over tid og potensielt kan ødelegge skjermen, da fenomenet ikke ser ut til å være normalt. Ifølge de fleste bildene ser problemet ut til å hovedsakelig ramme den øverste delen av skjermen på telefonen.

Google svarer

Google har registrert klagene fra kunder og hevder at det ikke dreier seg om et alvorlig problem.

– Pixel 8-telefoner har en ny skjerm. Når skjermen er slått av, ikke i bruk og i spesifikke lysforhold, kan noen brukere se avtrykk av komponenter i enheten som ser ut som små humpler. Dette har ingen funksjonsmessig innvirkning på Pixel 8 sin ytelse eller varighet, sa en talsperson for Google i en kommentar gjengitt av flere medier.

Dersom Google har rett ser det altså ut til at Pixel 8-eiere ikke har spesielt mye å bekymre seg over, i alle fall ikke på den tekniske siden.

Googles Pixel-telefoner var ikke tilgjengelig i Norge i lengre tid, før de omsider ankom våre breddegrader for temmelig nøyaktig ett år siden – anført av den forrige toppmodellen Pixel 7 Pro.