Windows 11 har blitt lekket på nettet

Microsoft skal avholde et Windows-arrangement neste uke, og etter alt å dømme er det den neste Windows-versjonen som blir hovedattraksjonen. Allerede nå ser det imidlertid ut til at vi har fått en forsmak.

En rekke nyhetskilder og nettsteder rapporterer nå at Windows 11 har lekket på nettet, og dermed har vi fått litt innsikt i hva Microsoft planlegger å varte opp med i sin neste iterasjon av operativsystemet.

Mye nytt i brukergrensesnittet

Først dukket det opp et knippe skjermbilder av Windows 11 i et kinesiskspråklig forum hos Baidu tidlig på tirsdag, og som blant andre The Verge melder, fant deretter operativsystemet i sin helhet veien til internett. Siden også vi i Digi.no har funnet filen, er den relativt enkel å finne.

Som flere nettsteder bemerker, har Windows 11 noen likhetstrekk med det kansellerte Windows 10X, som digi.no omtalte tidligere i år, når det gjelder brukergrensesnitt. Blant annet kommer det tydelig frem at Windows 11 vil skilte med sentrert oppgavelinje og ny startmeny.

Startmenyen kommer med sentrerte ikoner, og de karakteristiske flisene fra Windows 10 ser ut til å være fjernet fullstendig fra det nye designet. Avrundede hjørner preger også det nye operativsystemet.

Brukerne har visstnok mulighet til å flytte startmenyen og ikonene tilbake til en venstrestilt posisjon om man ønsker det, opplyser journalisten fra The Verge, som har tatt en nærmere titt på den lekkede Windows 11-versjonen. Det har også Windows Central, som har publisert videoen nedenfor.

Introduserer «Widgets»

Alle apper har dessuten fått en ny «snap»-kontroll som lar deg enkelt ordne vinduene på ulike måter. Denne kontrollen er tilgjengelig via maksimér-knappen øverst til høyre i vinduene, der man i Windows 10 må høyreklikke på oppgavelinjen for å få opp menyen som lar deg rydde opp i vinduer.

Ellers har det dukket opp et nytt ikon på oppgavelinjen som er merket «widgets», som indikerer at Microsoft for alvor planlegger å introdusere widgeter med Windows 11. Det har allerede dukket opp rykter om at selskapet har slike planer, som blant andre avisen Daily Express meldte nylig.

Akkurat hva slags form disse vil ta er ennå uvisst, og den lekkede versjonen er naturlig nok ennå i en svært tidlig fase.

Det komplette bildet av hva Microsoft har i ermet, finner vi mest sannsynlig ut av den 24. juni, som er datoen for det forestående Windows-arrangementet. Microsoft har allerede gitt fra seg flere subtile hint om at Windows 11 vil bli avduket på arrangementet.

Uansett vil vi kunne bruke Windows 10 en god stund til fremover. I tråd med tidligere intervaller har Microsoft bekreftet at Windows 10 også vil ha en levetid på cirka 10 år, og at støtten vil avsluttes den 14. oktober 2025.