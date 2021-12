Microsoft fraråder brukerne å laste ned andre nettlesere enn Edge

Det er ikke helt ukjent at enkelte nettleserleverandører anbefaler sin egen nettleser dersom man kommer surfende inn på nettstedet deres med en annen nettleser. Noen lar seg irritere over dette, men det handler uansett om å fortelle om at det finnes alternativer.

Microsoft, derimot, har begynt å gjøre det helt motsatte, nemlig å forsøke å forhindre at Edge-brukere laster ned og tar i bruk en annen nettleser i Windows.

Som Digi.no skrev på søndag, har brukere som benytter Edge til å besøke sidene til Google Chrome, opplevd at den viser små pop-up-vinduer med hint om at Edge er en bedre nettleser.

Fraråder nedlasting av andre nettlesere

Senere har blant annet vi i redaksjonen opplevd at å søke etter Chrome eller Firefox med Microsofts søkemotor Bing i Edge, fører til at vi blir frarådet å bruke noen annen nettleser enn Edge. I teksten som vises over søkeresultatene, står det «There's no need to download a new web browser» (se bildet i toppen av saken). Det er ingen advarsel mot å laste ned konkurrende nettlesere, men et forsøk på å få brukerne til å ombestemme seg.

Riktignok dreier det seg også om en annonse, men den vises som en del av en Microsoft-eid tjeneste – og tilsynelatende bare i de tilfellene hvor ting tyder på at brukeren er i ferd med å forlate Microsoft Edge.

Gamle synder?

Det kan virke som om Microsoft har begynt å vende tilbake til gamle synder. Blant annet har Microsoft i høst blitt kritisert for å ha gjort det vanskeligere å bytte nettleser inne i Windows 11, noe som tolkes som et tegn på at selskapet ønsker å tviholde på nettleserbrukerne mot deres vilje. Nå kan ting riktignok tyde på at selskapet er i ferd med å rette opp i dette igjen.

Microsoft har en lite hyggelig historikk med misbruk av markedsmakt i nettlesermarkedet, noe selskapet til slutt ble straffet for. Derfor er det temmelig oppsiktsvekkende at nettopp Microsoft, som i flere år nå har framstått som et langt mer åpensindig selskap enn tidligere, må ty til slike metoder, framfor bare å bygge opp brukerbasen på nettleserens fordeler og omdømme.