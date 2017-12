Microsoft og Facebook samarbeidet om å forstyrre nordkoreansk hackergruppe

I etterkant av at Trump-administrasjonen denne uken, klart og tydelig, ga Nord-Korea skylden for kryptoviruset WannaCry, har det blitt kjent at Facebook og Microsoft de siste ukene har samarbeidet om gjøre det vanskeligere for Lazarus Group, også kjent som ZINC, å utføre angrep. Microsoft mener det var denne gruppen som sto bak WannaCry, et syn som også støttes av amerikanske myndigheter.

Informasjonen om de to selskapenes ferske samarbeid for å stoppe en felles fiende, ble først omtalt under en pressekonferanse i Det hvite hus på tirsdag.

Kastet ut

En talsperson for Facebook sier til Reuters at selskapet i forrige uke stengte en rekke falske kontoer som hackergruppen skal ha brukt til å bygge relasjoner med potensielle mål.

Alle som har vært i kontakt med disse kontoene, skal ha blitt informert.

Microsofts juridiske direktør, Brad Smith, har på sin side skrevet et blogginnlegg om samarbeidet.

Han forteller at Microsoft i forbindelse med dette samarbeidet blant annet har bidratt til å ødelegge for skadevaren som Lazarus Group nå baserer seg på, blant annet ved å rense de infiserte pc-ene til kunder, deaktivere noen ikke nærmere angitte kontoer, samt å styrke Windows' forsvar mot skadevare, for å forhindre at pc-ene blir infisert på nytt.

Foreløpig har ikke Microsoft flere detaljer å dele om denne aksjonen, men Smith lover at selskapet skal tilby mer informasjon i de kommende månedene, etter at selskapet selv har fått anledning til å analysere den relevante informasjonen som har blitt samlet inn i forbindelse med aksjonen.

