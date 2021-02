Nå blir den mobile Office-appen mye bedre å bruke på Ipad

For temmelig nøyaktig ett år siden slapp Microsoft en helt ny Office-app til mobil som gir tilgang til de mest utbredte verktøyene Word, Excel og PowerPoint i én enkelt applikasjon. Denne har hittil manglet ordentlig Ipad-støtte, men det er det nå slutt på.

Som blant andre nettstedet The Verge merket seg har den nyeste versjonen av den mobile Office-appen nå full støtte for Apples nettbrett.

IpadOS-optimalisert

Dette innebærer at appen er blitt optimalisert for IpadOS-operativsystemet, og at det har kommet på plass nye verktøy spesielt tilpasset Ipad – deriblant muligheten til å kjapt lage og signere PDF-filer og forvandle bilder til dokumenter.

Man kan nå også legge inn dato, bilder og notater i PDF-filer på en enkel måte.

Den nye, mobile Office-appen ble først kunngjort av Microsoft i november 2019 og var tilgjengelig i en testversjon en stund før den ble allment tilgjengelig.

Office-verktøyene eksisterer som kjent allerede som separate apper til mobil, men tanken bak den nye appen er altså å gi brukerne alle programmene i et enkelt, integrert grensesnitt slik at man skal slippe å hoppe mellom appene når man arbeider.

I tillegg er meningen å spare plass på mobilen, ved at man kun trenger å installere én app i stedet for flere.

Unik mobilfunksjonalitet

Microsoft har også lagt inn unik mobilfunksjonalitet i den nye Office-appen. Blant annet kan man ta et bilde av et dokument med mobilkameraet og konvertere det til en redigérbar Word-fil med et enkelt trykk.

Tilsvarende kan man også ta et bilde av en tabell og importere det inn i Excel for å jobbe med dataene i tabellen. Når det gjelder PowerPoint kommer dette med en funksjon som hjelper brukere med å designe en presentasjon ved at man velger bilder fra mobilen.

Ellers byr appen på muligheten til å raskt opprette PDF-filer fra bilder eller fra Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter og enkel overføring av filer mellom mobilen og PC-en.

Microsoft har for øvrig tidligere bekreftet at de fortsatt akter å støtte de enkeltstående Office-appene til mobil. Disse appene har i senere tid blitt kraftig overhalt, og i fjor høst ble appene også optimalisert spesifikt for Ipad, med blant annet støtte for pekeplate og mus i IpadOS.