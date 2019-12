Nå har Russland testet sitt «eget» internett

Russland er kjent for sine relativt strenge internett-reguleringer, og tidligere har det sågar dukket opp indikasjoner på at landet har tenkt å «koble seg fra» internett for å kjøre sitt eget løp. Nå ser det ut til at landet har tatt et stort steg i den retningen.

BBC rapporterer at Russland har gjennomført en vellykket test av sin egen utgave av internett. Opplysningene kommer fra landets kommunikasjonsdepartement.

Begrenser tilkoblingspunktene

Detaljene rundt prosjektet er ennå mangelfulle, men testen gikk i dette tilfellet ut på å sjekke om landets nasjonale infrastruktur – kalt «RuNet» – var i stand til å fungere uten tilgang til det globale DNS-systemet og det eksterne internettet.

Initiativet går ut på å begrense punktene hvor Russlands nett kobler seg på det globale nettet, for på den måten å gi myndighetene bedre kontroll på hva innbyggerne har tilgang til.

Prosjektet innebærer å få internettilbydere og telekomselskaper til å konfigurere internett innenfor grensene som et eneste stort intranett, omtrent på samme måte som store selskaper gjør.

I dag kobles internett sammen globalt gjennom blant annet lange, undersjøiske kabler, og for å isolere sitt eget internett vil det være nødvendig for Russland å blokkere eller regulere disse kablene – noe som vil kreve samarbeid med nasjonale nettilbydere.

Følger andre land

Sikkerhetseksperter uttalte overfor BBC at Russland tidligere har gjort flere mislykkede forsøk på å skape et mer isolert, nasjonalt internett, men uten mer informasjon om dette nye initiativet er det vanskelig å si om landet har klart å gjøre store fremskritt denne gangen.

Flere andre land, deriblant Kina, Iran og Saudi-Arabia, har imidlertid allerede klart å innføre omfattende restriksjoner på hva innbyggerne har tilgang til gjennom å begrense den eksterne informasjonsflyten. I Kina har man for eksempel blokkert tilgangen til mange utenlandske internettjenester, noe som igjen har ført til fremveksten av store, nasjonale alternativer.

Allerede i 2014 dukket det opp rapporter om at Putin vurderte et eget, russisk internett, og i februar i år stemte den russiske nasjonalforsamlingen gjennom et forslag om å gjennomføre øvelser hvor internett i Russland isoleres fra resten av verden.

Kritikere mente forslaget ville legge til rette for mer sensur og kontroll av internett, og gjøre det vanskeligere å bruke VPN-tjenester. Som en respons på massive demonstrasjoner uttalte en talsperson for president Putin at forslaget ikke innebærer å kutte i nettet eller begrense muligheten til å jobbe på World Wide Web.

