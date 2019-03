Nå har vi prøvd Huaweis brette-mobil

FORNEBU (digi.no): For bare litt over en uke siden viste Huawei fram sin brettbare telefon Mate X i Barcelona. Da sto noen modeller i bevoktede montre. Nå er telefonen på norgesbesøk, og vi har fått ta på den.

Selskapet turnerer rundt i Europa og viser fram prototypene mye tidligere enn vi hadde forventet. Det er tross alt rundt et halvår til de kommer i salg.

Uvant, men «buggy»

Nesten som forventet var det noen problemer med telefonen. Den nederste halvdelen av skjermen ble svart når den ble bøyd over 90 grader. Det bekymret demonstratørene fra Huawei, for den hadde fungert som den skulle inntil de trakk den fram for demonstrasjonen.

Det betød at vi ikke kunne teste en av de virkelig morsomme funksjonene, nemlig å ta portretter av folk hvor vedkommende får se sitt eget ansikt på baksiden av den sammenbrettede telefonen.

Men vi fikk testet hvordan den oppførte seg i utbrettet tilstand, og det føltes akkurat som vi forventet. Dette var et lite høyoppløst nettbrett (2200 ganger 2480 piksler) som ga mye mer flate å lese på enn en vanlig telefon. Hadde det ikke vært for prisen som de antyder blir et sted rundt 23.000 kroner, så tror vi nok mange ville ha kjøpt denne. Heldigvis har priser i denne bransjen en tendens til å gå ned for å favne et større marked.

Noe helt annet: Det å surfe på en utbrettet Mate X er noe helt annet enn på en vanlig mobil. Den føles mye mer som et litt kort nettbrett. Foto: Odd R. Valmot

Tung

Det er ikke mye tekniske data å få fra Huawei, men en del har lekket ut. Telefonen veier 295 gram og det kjennes i hånden. Om det er for mye er vanskelig å si. Vi synes ikke det. Selvfølgelig er den litt tykkere enn vanlige telefoner, men 11 millimeter virker heller ikke plagsomt.

Utbrettet er Mate X en stor 5,4 millimeter tynn flate som ender i en 11 millimeter tykk stolpe som den bakre skjermen brettes inn mot. Stolpen gjør faktisk den utbrettede telefonen behagelig å holde i. Den er også et bra sted å ha kameraene, som får mer tykkelse å «boltre seg» på enn i vanlige tynne mobiler.

Bøybar

Det var interessant å kjenne på selve skjermen og hvordan den bøyer seg 180 grader over hengslet. I bøyen kan man kjenne at det er flere lag med transparent polymer over selve OLED-skjermen. Vi prøvde å lokke ut litt informasjon om hvor mange lag og hva slags plast det dreier seg om, men det var de ikke villig til å diskutere.

Designet er kommet langt, men vi fikk inntrykk av at de fremdeles ser på materialbruk og mekanikk, i tillegg til å jobbe med programvaren.

Brettet sammen: Brettet sammen føles Mate X som en vanlig telefon. Men litt tykkere og litt tyngre. Foto: Odd R. Valmot

Tre kameraer

Huawei vil heller ikke snakke om kameraene, men her er det lekket ut informasjon. Den vil få et vidvinkelkamera med 40 megapiksel (MP) – sensoren vi kjenner fra Mate 20 Pro og en 16 MP ultravidvinkel, kanskje noe av det samme som Samsung har utstyrt Galaxy S10 med. I tillegg er det et 8 MP telekamera. Det spekuleres i at dette kanskje blir det samme zoomkameraet som skal sitte i Huawei P30, som lanseres om et par uker, og som etter sigende kan zoome via en periskopmekanisme trinnløst opptil 5X.

Baksiden: Utbrettet ser man de to skjermene og kamerastolpen. Stolpen gjør det faktisk bra å holde telefonen utbrettet i nettbrettmodus. Foto: Odd R. Valmot

Selfiesmart

Det smarte med en slik bøybar mobil er at den ikke trenger selfie-kamera. Når du skal forevige deg selv så snur du bare telefonen og så har du alle tre kameraene å leke med. Mye bedre enn noen annen telefon kan varte opp med på forsiden.

Mate X fordeler batterikapasiteten på begge skjermene. Det er ikke så mye plass når tykkelsen er bare 5,4 millimeter, men til sammen har den respektable 4,5 amperetimer. Det trenger den nok også for å holde en 8 tommers utbrettet skjerm med strøm er krevende. Heldigvis ser vi også her et nytt nivå i hurtiglading og det følger med en lader som kan pumpe 55 watt inn i batteriene. Så vidt vi vet er det ny rekord i mobilverdenen.