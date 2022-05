Rapport: Fem milliarder kroner i bitcoin vil gå tapt i år – men ikke på grunn av tyveri

Kryptovaluta har vært gjenstand for mange store tyverier de siste årene, og i flere tilfeller klarer hackerne å stikke av med enorme beløp. Digitale penger fordufter imidlertid på en rekke ikke-kriminelle måter, for eksempel ved at eierne mister tilgangen til midlene på grunn av glemte passord.

Nå foreligger det forskning som avdekker oppsiktsvekkende store svinn av kryptovaluta.

Opptil fem milliarder kroner vil gå tapt

Crypto Asset Recovery er et selskap som spesialiserer seg på å assistere folk som ikke lenger har tilgang til kryptovaluta-midlene sine. I en ny pressemelding estimerer selskapet at bitcoin verdt opptil 545 millioner dollar – rundt fem milliarder norske kroner – trolig vil gå tapt i 2022.

Tallet er basert på innhenting av data fra diverse analyser og rapporter. Én av rapportene kommer fra analyseselskapet Cane Island Digital, som for et par år siden beregnet at rundt 4 prosent av tilgjengelige bitcoin forsvinner hvert år.

Ifølge Crypto Asset Recovery er det et knippe hovedårsaker til at kryptovaluta går tapt. En av de mest utbredte er at folk simpelthen glemmer passordet til lommeboken sin. Digi.no har tidligere rapportert om personer som har mistet flere milliarder kroner i bitcoin på grunn av mistet passord.

En annen viktig årsak er at eiere av kryptovaluta dør uten å ha gitt fra seg instruksjoner om hvordan pårørende kan få tilgang til midlene.

Dødsfall førte til giganttap

Et eksempel på dette skjedde i 2019, da kryptovaluta med en daværende verdi på 1,2 milliarder kroner, gikk tapt etter at grunnleggeren av den kanadiske børsen Quadriga CX gikk bort. Vedkommende satt med det eneste passordet til kommeboken med beløpet, og tapet rammet 115.000 brukere av børsen.

En tredje årsak er at folk ved et uhell sender kryptovaluta til en såkalt «burn-adresse», altså en lommebok det er umulig å hente midlene ut av. Dette er en måte å ta kryptovaluta ut av sirkulasjon på.

Som nettstedet Coindesk forklarer er dette noe som av og til gjøres bevisst for å øke verdien til den gjenværende valutaen, men det er også mulig å gjøre det uten viten og vilje. Ifølge Crypto Asset Recovery sender folk også noen ganger kryptovaluta til adresser på andre nettverk, som også kan føre til tap.

Selskapet understreker at tallet på 545 millioner dollar representerer det øvre sjiktet av et grovt estimat, og at ingen vet nøyaktig hvor mye kryptovaluta som går tapt hvert år. Tap av midler er imidlertid svært vanlig, og Crypto Asset Recovery sier at de på det meste mottar rundt 1000 henvendelser hver uke fra folk som har mistet tilgangen til midlene sine.