Rekordkraftig tjenestenektangrep rammet europeisk offer

DDoS-angrepene, eller tjenestenektangrepene på godt norsk, blir som kjent stadig mer potente. Nå har nok en ny rekord blitt satt, rapporterer sikkerhets- og nettskyselskapet Akamai Technologies.

Selskapet sier at de på mandag forrige uke oppdaget og dempet effekten av et tjenestenektangrep som opererte med et volum på 704,8 millioner nettverkspakker per sekund (mpps).

Kraftigste i Europa

Dette skal være det aller kraftigste angrepet som noensinne er rettet mot en av Akamais europeiske kunder. Kunden er ukjent, men befinner seg Øst-Europa. Akamai beskriver angrepet som et «aggressivt» forsøk på å hemme offerets businessoperasjoner

Nettverkspakker per sekund er riktignok én av flere måter å måle styrken på DDoS-angrep på, og brukes primært om angrep som retter seg mot nettverksutstyr og DNS-servere. Forespørsler per sekund (rps) retter seg mot applikasjonsservere.

Den forrige europeiske rekorden ble satt så sent som i juli i år, da Akamai rapporterte om et angrep som målte 659,6 mpps.

– Ondsinnede aktører utvikler konstant sine teknikker, taktikker og prosedyrer for å unngå oppdagelse og maksimere forstyrrelsen, som demonstrert av denne pågående angrepskampanjen, skriver Akamai.

Utbredt fenomen – også i Norge

Ifølge sikkerhetsselskapet ble til sammen 1813 IP-er benyttet i DDoS-angrepet.

Tjenestenektangrep er et utbredt fenomen som ikke ser ut til å avta med det første. Nylig ble det for eksempel rapportert at en beryktet hackergruppe ved navn Killnet, som også har rammet Norge, er på ferde igjen.

Killnet-angrepene i Norge fant sted i juni og rammet blant annet nettsidene til Arbeidstilsynet, BankID, Altinn, NRK, medieselskapet Schibsted, Nav og politiet. Norske politikere var raskt på banen med å fordømme angrepene.

Så sent som i slutten av august ble også det norske Stortinget mål for et tjenestenektangrep.