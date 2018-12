Slik svarer Google på beskyldningen om at de har sabotert Microsofts Edge-nettleser

Nylig meldte digi.no at Microsofts Edge-ingeniører kom med beskyldninger om at Google har sabotert Edge ved å trikse med egne tjenester på en slik måte at Microsofts nettleser fikk redusert ytelse. Nå har vi fått et svar på tiltale.

Nettstedet The Verge fikk nemlig nylig en kommentar til saken fra en talsperson for den Google-eide videotjenesten YouTube, hvor beskyldningene ble avvist.

Sier det hele var en feil

– YouTube legger ikke til kode designet for å ødelegge optimaliseringer i andre nettlesere, og fjerner raskt feil når de blir oppdaget, sa talspersonen i kommentaren.

Talspersonen la til at google og YouTube samhandler med andre nettleser-tilbydere gjennom standardiseringsorganisasjoner som Web Platform-prosjektet, Chromium-prosjektet og andre for å forbedre driftskompatibiliteten.

Beskyldningene mot Google kom opprinnelig fra Joshua Bakita, en tidligere praktikant i Microsofts Edge-gruppe, som tilkjennegjorde anklagene i et innlegg på nettstedet Hacker News.

– Google har stadig gjort endringer på nettsidene som saboterer for andre nettlesere. Blant annet la de nylig inn en tom div-tagg over Youtube-videoer, som ødela for maskinvareakseleringen i Edge. Før dette hadde vi langt bedre ytelse for videoavspilling på enheter med batteri, men straks de ødela begynte Google å reklamere for at Chrome hadde best ytelse, skrev Bakita.

Skal ha vært grunnen til Chromium-overgangen

Bakita hevdet at dette var det som lå bak Microsofts beslutning om å gå over til Googles åpen kildekode-baserte Chromium-programvare for sin neste nettleser, og dermed legge ned sin egen EdgeHTML-nettlesermotor.

I forbindelse med denne overgangen har det imidlertid vært en svært vennlig tone mellom de to selskapene, i alle fall på overflaten, og Microsoft har sågar lovet å bidra på en meningsfull måte til Chromium-prosjektet.

– Google har vært en hjelpsom partner, og vi ser frem til reisen når vi nå jobber med fremtiden til Microsoft Edge, sa en Microsoft-talsperson til The Verge i forbindelse med saken. Verken Microsoft eller Google har kommet med offisielle kommentarer til beskyldningene.

