Den raske utviklingen innen kunstig intelligens (KI) har ført til at teknologien allerede har fått en rekke nye bruksområder, og til og med begynt å erstatte menneskelige arbeidere. Nå indikerer en ny studie at kunstig intelligens også vil innta en annen, viktig rolle i arbeidslivet.

En amerikansk studie utført av CV-tjenesten Resumebuilder viser at et stort antall bedrifter vil gjennomføre jobbintervjuer med kunstig intelligens allerede innen år 2024. Undersøkelsen ble utført blant mer enn 1000 ansatte som deltar i ansettelsesprosessen i bedriftene.

43 prosent

Resultatet av studien var at 43 prosent av bedrifter allerede benytter seg av, eller planlegger, å utføre jobbintervjuer med kunstig intelligens innen utgangen av neste år. 15 prosent svarte at KI vil bli brukt til å ta avgjørelser rundt ansettelser helt uten at mennesker er involvert.

Over halvparten av de spurte mener KI til syvende og sist vil erstatte rekrutteringsledere, og to tredjedeler tror KI-baserte intervjuer vil øke effektiviteten i ansettelsesprosessen.

På spørsmål om hvordan KI vil bli brukt i ansettelsesprosessen, svarte 65 prosent at teknologien benyttes i den tidlige screeningprosessen av kandidatene, mens 14 prosent svarte at teknologien hovedsakelig blir brukt i den siste delen av prosessen. 17 prosent oppga at ansettelsesprosessen kun består av KI-intervjuet.

Undersøkelsen ble altså utført i USA, men det er god grunn til å tro at funnene er representative for også andre regioner.

Bruk av kunstig intelligens som en del av ansettelsesprosessen har for øvrig sine kritikere. Her til lands har for eksempel HR Norge, medlemsorganisasjonen for ledere og HR-profesjonelle, tidligere pekt på at KI blant annet kan føre til usaklig forskjellsbehandling. I tillegg kan manglende gjennomsiktighet i hvordan teknologien brukes få kandidater til å føle seg ukomfortable.

Slik svarte de spurte på spørsmålet om hvorvidt bedriftene deres planlegger å bruke KI til ansettelser. Foto: Resumebuilder.com

Store omveltninger

Ironisk nok brukes KI for øvrig ikke bare i ansettelsesprosessene, men har nå også begynt å gjøre seg gjeldende for jobbsøkere. Som Digi.no rapporterte i fjor har det den siste tiden oppstått en ny trend som innebærer å bruke KI-skapte mennesker, «deepfakes», til å søke på jobber som kan utføres hjemmefra.

Etterforskningsbyrået FBI opplyste om den nye trenden, som ikke anses som en legitim praksis, men snarere en måte å svindle til seg jobber på.

At KI vil føre til store omveltninger i arbeidslivet hersker det for øvrig stor enighet om. En amerikansk undersøkelse fra tidligere i år viste at rundt halvparten av bedrifter som bruker ChatGPT, allerede har erstattet menneskelige arbeidere med den populære chatboten.

Den amerikanske storbanken Goldman Sachs hevdet på sin side at så mye som to tredjedeler av jobber i både USA og Europa på et eller annet nivå vil kunne automatiseres takket være AI-fremskrittene.