Den satellittbaserte internettløsningen Starlink bygges ut i relativt raskt tempo, og nedslagsfeltet har vokst seg stort siden oppstarten. Nå har en svær milepæl blitt nådd, melder SpaceX.

I en Twitter-melding opplyses det at Starlink nå har krysset den magiske grensen på én million aktive brukere i global sammenheng.

Tærer på ytelsen

Fjorårets kraftige opptrapping av terminalproduksjonen har dermed båret frukter, da SpaceX en stund slet med å fylle ordrene til kunder på grunn av et betydelig etterslep i produksjonen. I slutten av august i fjor var det solgt 100.000 Starlink-terminaler.

Den sterke økningen i antallet brukere har imidlertid også sine ulemper. Som Digi.no meldte i september i år har populariteten til Starlink begynt å tære kraftig på ytelsen den siste tiden.

Ookla, Selskapet bak tjenesten Speedtest.net, innhentet ytelsesdata fra det andre kvartalet i inneværende år – og de indikerte at den gjennomsnittlige ytelsen til Starlink har sunket betraktelig.

– Speedtest Intelligence avslører at median-nedhastighetene for Starlink har falt i Canada, Frankrike, Tyskland, New Zealand, Storbritannia og USA med mellom 9 prosent og 54 prosent fra andre kvartal 2021 til andre kvartal 2022, etter hvert som flere brukere har begynt å benytte tjenesten, skrev Ookla.

Norge med for første gang

I det tredje kvartalet sank ytelsen igjen, men ikke like mye. En interessant nyhet i det tredje kvartalet var for øvrig at Norge for første gang var med i Ooklas ytelsesrapport for Starlink, etter at tjenesten ble tilgjengelig i deler av landet tidligere i år.

Ifølge Ooklas målinger ligger median-nedhastigheten til Starlink i Norge på 113,86 Mbit/sekund, mens opphastigheten måles til 16,67 Mbit/sekund. Svartiden ligger på 73 millisekunder.

Dette er en del høyere enn median-nedhastigheten for det vanlige, bakkebasert internettet, som ifølge Ookla opererer med en ytelse på 102,71 Mbit/sekund. Opphastigheten ligger på 86,13 Mbit/sekund.

Den store milepælen kommer omtrent samtidig med at en ny, viktig fase i Starlink-utbyggingen har startet. I begynnelsen av desember fikk SpaceX godkjennelse av det amerikanske byrået FCC (Federal Communications Commission) til å sende opp et nytt lass satellitter av andre generasjon.

Den nye godkjennelsen gir SpaceX anledning til å utvide den eksisterende konstellasjonen med ytterligere 7500 satellitter. Selskapets søknad gjaldt hele 29.988, så i første omgang er søknaden altså kun delvis godkjent.