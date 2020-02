– Stråling er livsfarlig, hvis verdiene er høye nok.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) mener dagens strålenivåer ikke utgjør noen helserisiko. Likevel dukker det stadig opp kommentarer i diverse nyhetsmedier som mener det motsatte, og at stråling selv under grenseverdiene som er satt, er farlig for helsa.

Einar Flydal har siden han ble pensjoner i 2011 blitt en iherdig kritiker av norsk strålevern.

En av de navnene som ofte blir sitert i slike kommentarer er forhenværende forsker og strategirådgiver i Telenor, Einar Flydal som nå blogger og skriver bøker om farene ved radiobølger.

Vi har pratet med han for å høre hvilke farer han mener strålingen utgjør, hvorfor 5G er skadelig, og hvorfor han ikke stoler på DSA. I podkasten hører du også intervju gjort med seniorrådgiver i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Lars Klæboe.

Litt om stråling

Radiobølger finner man lengst «til venstre» i det elektromagnetiske spekteret, og har lengst bølgelengde, og lavest frekvens. Deretter beveger spekteret seg mot mikrobølger – som man blant annet finner i mikrobølgeovner, infrarødt lys – mer kjent som varme, synlig lys, ultrafiolett lys – blant annet lyset du beskytter deg mot med solkrem, røntgen, samt gammastråling – som har kortest bølgelengde og høyest frekvens.

Foto: Universitetet i Bergen

Seniorrådgiver i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Lars Klæboe, understreker at det er ingenting som tyder på at ikke-ioniserende stråling under grenseverdiene utgjør noen helsefare.

Ioniserende stråling, er kort fortalt en betegnelse på stråling som har nok energi til å direkte påvirke et atom eller et molekyl, og grensen for det vi kaller ioniserende ligger like før ultrafiolett stråling, som igjen er grunnen til at sollys utgjør en betydelig kreftfare.

Radiobølger er den elektromagnetiske strålingen som er lengst unna å være ioniserende, og betegnes dermed sammen med mikrobølger og infrarødt lys som ikke-ioniserende stråling.

Det er ingen tvil om at store mengder radiobølger, mikrobølger, eller infrarødt lys kan utgjøre en helserisiko fordi alle tre kan påføre termiske skader, altså varmeskader. Men under grenseverdiene utgjør radiobølger ingen fare for det.

Mennesker, dyr og stort sett alt som lever bruker ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling i kroppen til blant annet å kommunisere, bevege seg, og skille ut hormoner. Det er her Flydal frykter den eksterne strålingen vil påvirke den naturlige.

Podkasten Dobbeltklikk

Programleder Sebastian Storvik. Foto: Eirik Helland Urke

Sebastian Storvik i Digi.no og Inside Telecom har foreløpig mer kompetanse innen journalistikk enn IT. Dette forsøker han å jevne ut. Hver uke snakker han og representanter fra redaksjonen med kilder om aktuelle temaer fra IT-bransjen i Digis podkast Dobbeltklikk.

Hvis du abonnerer på Dobbeltklikk på Apple podcasts, Spotify eller en annen app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag morgen, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på jobben, på vei hjem, eller når som helst ellers, det er opp til deg. Vi høres.

