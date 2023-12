Teslas nye robot kan bli et av selskapets viktigste produkter

Tesla sysler med mer enn bare elektriske biler. I fjor avduket selskapet en humanoide-robot døpt «Optimus», som blant annet er ment å utføre enkle arbeidsoppgaver. Nå har Tesla kunngjort oppfølgeren, melder blant andre Ars Technica.

Andre generasjon Optimus-robot ble avslørt i en video publisert på X, og skal by på en del vesentlige oppgraderinger som gjør maskinen enda mer nyttig.

30 prosent raskere, 10 kilo lettere

Som med de tidligere versjonene av roboten har ikke Tesla servert allverdens med tekniske detaljer, men Optimus Gen 2 kan blant annet bevege seg 30 prosent raskere enn forgjengeren.

Den nye maskinen er også 10 kilogram lettere, uten at dette skal ha ført til kompromisser på den tekniske siden.

Roboten kommer ellers med mange flere sensorer og aktuatorer enn før, deriblant sensorer på føttene som registrerer moment og kraft. Hendene er blitt mer avanserte enn før, og skilter nå med 11 grader av frihet (degrees of freedom), som gjør dem langt mer fleksible.

Ikke minst er maskinen utstyrt med taktile sensorer på alle fingrene, som innebærer at roboten nå kan håndtere og manipulere delikate objekter på en svært menneskelignende måte.

I demonstrasjonsvideoen ser vi Optimus 2 plukke opp og legge fra seg et egg, som en illustrasjon på de nye bruksområdene produktet potensielt kan benyttes til.

Generelt har maskinen også fått betydelig bedre balanse og kroppskontroll, opplyser Tesla i videoen.

Programvareingeniør hos Teslas robotavdeling, Julian Ibarz, bedyret i en melding på X at den relativt imponerende videoen av Optimus 2 er ekte, og at ingenting er datagenerert.

Tesla Optimus 2 har fått bedre balanse og kroppskontroll, som demonstrert her. Foto: Tesla

– Teslas viktigste produkt

Optimus-prosjektet er et langsiktig prosjekt hvor teknologien stadig forbedres og finpusses. I september la Tesla for eksempel ut en video som viser hvordan roboten blant annet er i stand til å sortere objekter basert på farge, og balansere på ett ben.

Da Tesla viste frem sin aller første utgave av robotteknologien sin, da simpelthen døpt Tesla Bot, ble nok prosjektet oppfattet som lite annet enn et artig stunt og sideprosjekt.

Tesla-sjefen selv, Elon Musk, har imidlertid senere forsikret at robotprosjektet faktisk er blant selskapets aller største satsingsområder for øyeblikket.

Under en presentasjon av Teslas økonomiske resultater i fjor, hevdet Musk at robotprosjektet på litt sikt har potensiale til å bli enda mer betydningsfullt enn elbilene som selskapet er mest kjent for.

Tesla-sjefen hevdet videre at det første bruksområdet for roboten sannsynligvis blir som «arbeider» på selve Tesla-fabrikken, hvor maskinen for eksempel kan benyttes til å flytte rundt på deler og lignende.

Utviklingen av produktet skjer i Teslas egen KI-avdeling, som beskriver prosjektet som «neste generasjon automasjon» tiltenkt jobber som er enten farlige, repeterende eller rett og slett kjedelige.