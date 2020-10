TEST: JBL Live 300TWS trådløse ørepropper

Utvalget av såkalte «true wireless» ørepropper i prissjiktet under Apple AirPods Pro vokser lynkjapt, og ikke mange månedene etter at vi ga JBL Reflect Flow gode testkarakterer, byr samme produsent på Live 300TWS, som etter en prisreduksjon koster det samme som Reflect Flow gjorde ved lansering.

Batteritiden er noe lavere for Live 300TWS - 17,5 mot 27 timer - men på flere andre områder er de klart å foretrekke framfor Reflect Flow.

Sitter godt

En av innsigelsene vi hadde mot JBL Reflect Flow, var vekt og størrelse. Her kommer Live

300TWS bedre ut: Øreproppene er vesentlig mindre, og vekta er redusert fra 9 til 6,5 gram per propp. Spesielt under løpeøkter er forbedringen merkbar.

De er konstruert med en myk og tøyelig gummibøyle i overkant og en gummitopp til å ha inne i øregangen. Stabilisatorene kommer i ulike i ulike størrelser, så her må man prøve seg fram. Proppene sitter behagelig og godt når du først har funnet den perfekte matchen.

JBL Live 300TWS Type: In ear, true wireless.

In ear, true wireless. Vekt ørepropper: 6,5 gram per propp.

6,5 gram per propp. Størrelse ladeboks: Ca 74 x 48 x 44 mm. Veier 68 gram med proppene i.

Ca 74 x 48 x 44 mm. Veier 68 gram med proppene i. Driverstørrelse: 5,6 mm.

5,6 mm. Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz.

20 Hz – 20 kHz. Impedans: 16 ohm.

16 ohm. Tilkobling: Bluetooth 5.0.

Bluetooth 5.0. Vannbeskyttelse: IPX5 - tåler svette og regn.

IPX5 - tåler svette og regn. Batteritid: 5 timer og 20 minutter timer avspilling, 2,3 ekstra ladinger i etuiet.

5 timer og 20 minutter timer avspilling, 2,3 ekstra ladinger i etuiet. Lading: USB-C. Fullades på to timer.

USB-C. Fullades på to timer. Pris: Veiledende 1490 kroner.

Veiledende 1490 kroner. Konkurrenter: Samsung Galaxy Buds Plus, Sennheiser Momentum TW, Jabra Elite 75T, Audio-Technica ATH-CKS5TW, Bang & Olufsen Beoplay E8.

Ladeboksen er mer enn 20 gram lettere enn for Reflect Flow, og de ytre målene gjør denne bedre egnet til å ha i lomma.

Med en IPX5-standard tåler øreproppene svette og regn, og de egner seg godt til trening, selv om nivået er et steg tilbake fra IPX7 på Reflect Flow.

Presis lyd

Førsteinntrykket på lyd var ikke overbevisende: Ut av boksen låter musikken ganske flat og metallisk, men heldigvis kan dette justeres med equalizeren i JBL-appen. Og potensialet er bra.

JBL Live 300TWS er i utgangspunktet ikke noe bassmonster - her legges det opp til et nyansert lydbilde hvor mellomtonene kommer til sin rett. Hør gjerne en luftig og semi-klassisk produksjon som Nils Frahms «A Place» for å demonstrere dynamikken i synth, piano og perkusjon. Romklangfølelsen er god, med tydelig definerte instrumenter og livlig vokal. Ingen gjørme, og heller ingen skjærende skarphet i diskantpartiene. Bassen er veldefinert og avrundet, tungt til stede, men ikke dominerende.

Ladeboksen gir 14 timer ekstra batteritid. Foto: Svein-Erik Hole

Siden det krever litt knotting på equalizeren å finne den perfekte (subjektive) lydmiksen, er ikke dette ørepropper for feinschmeckere som vil ha en helt nøyaktig lydgjengivelse av produsentens miks, men til hverdagslig bruk fungerer dette mer enn godt nok for de aller fleste.

JBL Live 300TWS mangler aktiv støydemping, men den passive støydempingen som følger av god passform og tetning fra silikon er god nok til for eksempel å stenge ute kollegaen med konstant utestemme på kontoret eller pendle i en skranglete togvogn langs Vestfoldbanen. På fly ville jeg valgt et sett med aktiv støydemping.

JBL LIVE 300TWS støtter stereolyd i telefonsamtaler, og brukeren kan velge mellom stereo eller mono (som kun benytter høyre propp). Mikrofonen gir en lett metallisk lyd, men i løpet av nær 100 testtimer og en rekke telefonsamtaler var det aldri noen problemer med å høre hverandre. Samtalekvaliteten er relativt god.

Trykk og sveip

JBL Headphones-appen er utgangspunktet for alle personlige preferanser og innstillinger. Litt irriterende er det at appen kun heter Headphones, noe som medfører at telefonen ikke finner den når du søker opp JBL. Men nok om det.

Gjennom appen kan man velge TalkThru- eller Ambient Aware-innstillinger. Som det ligger i betegnelsene slipper disse modusene til mer lyd fra omgivelsene, noe som er veldig nyttig om man for eksempel løper i trafikkerte strøk, svinger innom kiosken for å bestille en flaske vann eller av andre grunner må forholde seg til mennesker i levende live.

Appen er enkel, stabil og funksjonell, og i tillegg til nevnte equalizer, gir den en god oversikt over hvilke funksjoner som kan aktiveres fra hvert trykkpunkt på øreproppene, som aktivering av personlig assistent (Siri, Google Assistant eller Alexa), endring av lydmodus, volum, skipping av låter, håndtering av telefonanrop med mer. Gjennom appen kan du gjøre justeringer på standard oppsett for å få funksjonaliteten slik du ønsker eller er vant med.

Equalizeren i appen har flere forhåndsdefinerte innstillinger, men du kan også lage din egen lydprofil. Foto: Skjermdump

Berøringspunktene på hver ørepropp reagerer på flere ulike trykk- og sveipebevegelser, men det skal sies at de ikke er mer responsive enn at enkelte feil kan oppstå når man forsøker å utløse ulike kommandoer. For eksempel krever det litt trening å skille sveip fra trykk. Og bruk for all del ikke proppene under en lue på løpetur - da aktiveres taleassistenten i hytt og pine.

Appen er også utgangspunkt for program- og maskinvareoppdateringer av øreproppene. Noe smårusk er det ved lansering, så her er det verdt å følge med.

Ikke blant de beste på batteritid

Produsenten oppgir 6 timer batteritid i proppene og ytterligere 14 timer reserve i ladeboksen. Det er optimistisk. Vårt måleresultat kommer ut på 5 og 20 minutter som gjennomsnittlig brukstid. Med 2,3 ganger reserve gir det ca 17,5 timer lyd mellom hver lading. Å lade boksen fra 0 til 100 prosent tar i underkant av to timer.

Litt irriterende er det at venstre ørepropp noen ganger har ladet ut ganske lenge før den høyre. Den gjør prosentangivelsen av batterireservene uforutsigbar når prosenten synker - plutselig er lyden borte.

Og 17,5 timer total brukstid er langt fra best i klassen.

Konklusjon

JBL Live 300TWS er ikke best til noe, men ganske gode til alt.

Modellen er ikke spennende eller nyskapende på noen måte, men øreproppene er solide, uten store irritasjonsmomenter. Du får mye for pengene, og i sum er nok disse blant de bedre modellene i det prismessige mellomsjiktet.

JBL Live 300TWS er en god allrounder, med presis og detaljert lydgjengivelse, og har behagelig passform. Selvfølgelig kunne vi ønske oss aktiv støydemping, men til omgivelser med moderat lydnivå tetter disse godt nok igjen.

Proppene er godt egnet til trening, fordi de sitter stabilt i øret også når støt reflekteres fra nedtråkk, og vann har aldri vært noe problem mens jeg har løpt i tunge regnskyll.

Batteritiden burde vært bedre.