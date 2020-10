USA tiltaler seks russere for å stå bak de svært destruktive NotPetya-angrepene

Et av dataangrepene var rettet mot strømnettet i Ukraina, opplyste USAs justisdepartement mandag.

De statlige, russiske hackerne forsøkte angivelig også å forstyrre valget i Frankrike i 2017. Et annet mål skal ha vært vinter-OL i Sør-Korea året etter.

Russland har vært hovedmistenkt i flere av de mest destruktive dataangrepene i nyere tid, men hittil har det ikke blitt tatt ut formelle tiltaler. Nå har det omsider skjedd, skriver The Wall Street Journal.

Russerne skal også ha stått bak skadevaren NotPetya i 2017, som rammet datasystemer over hele verden.

NotPetya-kampanjen er av amerikanerne blitt kalt det mest ødeleggende og kostbare kyberangrepet i historien. Det danske fraktkontainerrederiet Mærsk kan alene ha tapt i størrelsesorden 2,5 milliarder kroner som følge av angrepet, som også rammet mange andre virksomheter verden over.

Tilknyttet GRU

De seks personene skal være tilknyttet den såkalte Sandworm-hackergruppen, en avdeling under den militære etterretningstjenesten i Russland, kjent som GRU.

USA har tidligere utpekt denne avdelingen som hovedmistenkt bak flere alvorlige cyberangrep i senere tid – deriblant angrep mot virksomheter som benytter e-postserverprogramvaren Exim Internett Mailer tidligere i år.

Gruppen har også opptil flere ganger blitt anklaget for å ha tuklet med valgprosessen i USA, inkludert årets presidentvalg.

Ikke minst skal de tiltalte medlemmene av den russiske etterretningstjenesten ha vært sentrale i de svært destruktive NotPetya-angrepene som herjet i 2017, som forårsaket massiv skade på bedrifter blant annet gjennom utpressingsvare.

Tidligere anklaget

Allerede i 2018 anklaget både USA, Australia og Storbritannia russiske, statlige aktører for å ha stått bak NotPetya-angrepene, men det er altså først nå at enkeltpersoner er blitt formelt tiltalt i saken.

Hovedmålene for NotPetya-angrepet skal i utgangspunktet ha vært myndighetene og samt finans- og energisektorene i Ukraina, men skadevaren var designet på en slik måte at den også ble spredt til en rekke andre land. I Ukraina ble blant annet kritisk infrastruktur satt ut av spill som følge av angrepene.

Den ferske tiltalen fra de amerikanske påtalemyndighetene omfatter aktiviteter i perioden helt fra 2015 frem til 2019, og de tiltalte personene befinner seg på listen over de mest ettersøkte personene på listen til det amerikanske etterforskningsbyrået FBI. Som Wall Street Journal peker på er det usannsynlig at personene blir utlevert til USA.

– Ingen land har benyttet sine cyberferdigheter som våpen på en så ondsinnet og uansvarlig måte som Russland, som har forårsaket skade vi aldri før har sett for å oppnå små, taktiske fordeler og for å tilfredsstille anfall av trass, lød de harde ordene fra lederen for den nasjonale sikkerhetsavdelingen hos det amerikanske justisdepartementet John C. Demers.

Russland har på sin side benektet å ha stått bak statlig sponsede hackerangrep ved flere anledninger.

Takker flere land

USAs justisdepartement retter en takk til myndighetene i blant annet Ukraina, Sør-Korea, New Zealand og Georgia for bidrag til etterforskningen, samt også britisk etterretning.

Google, Cisco, Facebook og Twitter blir også takket for å ha bidratt med assistanse i en lengre uttalelse om siktelsene som departementet offentliggjorde i går.