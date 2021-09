Rom-internett: Nå prøver Amazon å stanse Elon Musks Starlink-planer

Spacex er utvilsomt den aktøren som har kommet lengst i planene om å realisere en satellittbasert internett-løsning, men selskapet har konkurrenter. En av dem er mektige Amazon, og nå kan det se ut til at kampen mellom de to selskapene tilspisser seg.

Ars Technica rapporterte nylig at Amazon har bedt byrået FCC, som regulerer kommunikasjonsteknologi i USA, om å avstå fra å godkjenne den andre generasjonen av Spacex' Starlink-system.

30.000 satellitter

Den planlagte andre generasjonen av Starlink-konstellasjonen skal bestå av 30.000 nye satellitter som til sammen er ment å gi global dekning. Søknaden om denne utvidelsen av nettverket er for tiden under behandling av FCC.

Amazon mener at planene bryter med lovene som FCC er ansvarlig for å håndheve, og de argumenterer for standpunktet sitt i et offentlig tilgjengelig dokument på FCCs nettsider.

– Spacex-planene foreslår to forskjellige konfigurasjoner av de nesten 30.000 satellittene i sitt Gen2-system, hvorav hver ordner satellittene langs veldig ulike baneparametre. Spacex' nye tilnærming med å bruke to gjensidig ekskluderende konfigurasjoner bryter med både kommisjonens regler og offentlig politikk, og vi oppfordrer kommisjonen til å avvise denne utvidelsen, heter det i Amazons brev til FCC.

Musk med stikk til Bezos

Spacex-sjefen Elon Musk, som er en flittig Twitter-bruker, la ut en melding som respons på Amazons fremstøt. Der kommer han med et aldri så lite stikk til nylig avgåtte Amazon-sjef Jeff Bezos.

– Det viser seg at Bezos pensjonerte seg for å begynne en fulltidsjobb med å saksøke Spacex, skriver Musk i meldingen.

Musks romselskap kom med svar på tiltale i et eget brev til FCC, hvor de legger frem en grundigere begrunnelse for hvorfor de mener Amazon tar feil. Brevet inneholder beskyldninger om at Amazon simpelthen er ute etter å legge hindringer i veien for en konkurrent.

– Amazons nylige brev er dessverre bare det seneste i deres vedvarende forsøk på å stagge konkurransen, samtidig som de unnlater å løse kommisjonens innsigelser rundt Amazons egen NGSO-satellittsystem (nongeostationary orbit, journ.anm.), heter det i brevet.

Som et direkte svar på Amazons poeng hevder Spacex at ingen av konfigurasjonene legger beslag på mer spektrum, og ingen av dem vil komme i veien for andre foreslåtte NGSO-systemer. Selskapet hevder også at begge konfigurasjonene vil etterkomme FCCs regler på samme måte som den eksisterende konstellasjonen.

Project Kuiper

Amazons satsing på en satellittbasert internettløsning har fått navnet Kuiper og ble kunngjort i april 2019. Selskapets planlagte konstellasjon skal bestå av 3236 LEO-satellitter (low earth orbit), og i juli i fjor kunne Amazon kunngjøre at FCC har godkjent søknaden.

Nettbutikkgiganten har sagt de vil investere ti milliarder dollar i prosjektet, og de har gått til anskaffelse av et eget anlegg dedikert til forskning, utvikling og konstruksjon av prototyper i forbindelse med sin rombaserte internett-satsing.

Ifølge Amazon er målet med planene å kunne tilby bredbåndstjenester med høy hastighet, lav forsinkelse og rimelige priser til forbrukere, bedrifter og andre kunder. Amazon er ikke spesifikke på hvem som vil utgjøre brukerbasen, men sier at systemet skal kunne dekke behovet til flere titalls millioner mennesker over hele verden – altså ikke bare i USA.

Kuiper bruker en annen type terminaler enn Spacex' Starlink-system, og Amazon selv hevder de har oppnådd hastigheter på hele 400 megabit per sekund i egne tester, vesentlig høyere enn Starlink. Hvordan det yter i praksis, gjenstår å se.