Apple bekrefter: Iphone får støtte for SMS-arvtakeren RCS

RCS (Rich Communication Services) er navnet på løsningen som er ment å erstatte dagens SMS-teknologi på mobiltelefoner. Google er blant de som har vært en aktiv pådriver for RCS-teknologien, men den andre mobilgiganten Apple har vært nølende i lang tid – til nå.

I en uttalelse delt med blant andre nettstedet 9to5mac opplyser Apple nemlig at iPhone omsider vi få støtte for RCS fra neste år – uten at et konkret tidspunkt er oppgitt.

Mange forbedringer

RCS-teknologien legger blant annet til rette for bilder og video i høyere kvalitet enn MMS, dynamiske gruppesamtaler og muligheten til å chatte over Wi-Fi eller med mobildata.

I tillegg tilbyr teknologien overføringer av filer og tillegg, indikatorer som viser når samtalepartnerne er i ferd med å skrive en melding, og indikatorer som viser hvorvidt meldingen er sendt og lest. I motsetning til vanlig SMS fungerer RCS også med mobildata eller over Wifi.

Apple har som kjent allerede en meldingsapp ved navn iMessage, og Apple var påpasselig med å understreke at RCS-løsningen på ingen måte er ment å erstatte denne.

– Senere neste år vil vi legge til støtte for RCS Universal Profile, standarden som publiseres av GSM Association. Vi tror at RCS vil tilby bedre interoperabilitet enn SMS eller MMS. Dette vil fungere ved siden av iMessage, som fortsetter å være den beste og tryggeste meldingsopplevelsen for brukere, heter det i Apples uttalelse.

Apples hovedkonkurrent innen mobile operativsystemer, Google, fikk på plass støtte for RCS allerede for en god stund siden, og siden har selskapet blant annet bygget ut teknologien med ende-til-ende-kryptering for meldinger som sendes med RCS i Messages-appen.

Tilbys for tiden ikke av Telenor og Telia

Som Digi.no har rapportert tidligere har Google lagt press på Apple for å få dem til adoptere standarden, og det er altså først nå at Apple tilsynelatende gir etter for presset – som også har kommet fra blant andre mobilgiganten Samsung.

Når det gjelder RCS-støtten her til lands er bildet litt sammensatt, da støtten er avhengig av at mobiloperatørene kaster seg på. Telenor slo seg sammen med Google om å tilby RCS-meldingsteknologien til nordmenn allerede i 2017 under navnet SMS+, men som man kan lese på selskapets informasjonsside la Telenor ned SMS+ / RCS den 29. september i år.

Det innebærer at det ikke lenger er mulig å aktivere tjenesten for Telenors kunder, og at meldinger heretter kun vil bli sendt som vanlig SMS eller MMS. Selskapet skriver imidlertid at de stadig «utforsker nye muligheter».

Den andre nordiske telegiganten Telia opplyser på sine hjemmesider at de stengte RCS-støtten allerede i 2020, men at det jobbes for å tilby løsningen igjen «så snart som mulig». Et tidsvindu har selskapet imidlertid ikke oppgitt.

Ice har ikke oppgitt noe om RCS-støtte for selskapets nettsted.

Fungere for noen likevel

Til tross for mobiloperatørenes manglende støtte, er det mulig for kundene å sende RCS-meldinger til andre brukere, dersom begge benytter en app som støtter Googles egen RCS-tjeneste, noe selskapet begynte å rulle ut sommeren 2019. Googles Meldinger-app er blant appene som støtter dette, noe journalister i Digi kan bekrefte at fungerer.

Dette bekreftes også til en viss grad av pressesjef Anders Krokan i Telenor Norge.

– Telenor har lagt ned vår tjeneste, og vi støtter ikke lenger tjenesten. Må da gå via Googles egen RCS-tjeneste, skriver han i en e-post til Digi.