Prosjektveiviseren – en tidsriktig prosjektmodell i offentlig sektor

Yngve Milde skriver i et innlegg av 26.01.23 at Statens prosjektmodell er en fossil på krykker.

I Stavanger kommune kjenner vi oss ikke igjen i dette synet.

Prosjektveiviseren har tjent oss bra, og kommer til å fortsatt tjene oss bra i tiden som kommer. For enhver organisasjon er det viktig å velge ett rammeverk, og anbefalingene fra Digitaliseringsdirektoratet til offentlig sektor er å benytte Prosjektveiviseren.

Dette støtter vi fullt ut.

Internt i offentlig sektor er det også gode gevinster av at ansatte i flere kommuner og andre forvaltningsnivå bruker samme rammeverk og metodikk. Da blir språk, begreper og forståelse betydelig lettere når vi skal samarbeide om løsninger. Vi har også god effekt av å utveksle dokumenter med hverandre.

For vår del er Prosjektveiviseren et godt og forutsigbart rammeverk, eller for å bruke kommunal terminologi, «et godt saksbehandlings-regelverk».

Tuftet på internasjonalt anerkjent modell

Prosjektveiviseren ble lansert i versjon 1.0 i 2009, og forvaltes i dag av Digitaliseringsdirektoratet.

Det offentlig Norge har gått sammen om å etablere Prosjektveiviseren, som skal bidra til flere vellykkede prosjekter, med beskrivelser av faser og beslutningspunkter. Modellen dekker hele prosjektprosessen fra konseptvalg til avslutning av et prosjekt, samt overlevering til linjen og realisering av gevinster.

Prosjektviseren er tuftet på PRINCE2, som er en internasjonalt anerkjent modell for prosjektgjennomføring og prosjektstyring. Metodeverket Prosjektveiviseren skal sikre at behov eller gode ideer blir formalisert ved å anvende en standardisert dokumentmal; mandat for konseptfasen.

Det er som det fremgår ovenfor; linjeorganisasjonen som har ansvaret for å nedtegne og formulere behovet eller ideen. Når mandatet for konseptfasen blir vedtatt starter arbeidet med å utforme en prosjektbegrunnelse og et prosjektforslag. Begge med utgangspunkt i tilhørende malverk, som har blitt revidert flere ganger av Digitaliseringsdirektoratet.

Når også prosjektforslaget og prosjektbegrunnelsen er vedtatt, starter arbeidet med prosjektets styringsdokument. Dette er prosjektets viktigste dokument og regulerer prosjektets mål, hovedprodukter og delleveranser, budsjett, faseplan med milepæler, strategi for gjennomføring, interessentoversikt, toleranseverdier, som er viktige for styringen av prosjektet, som dertil setter rammer for rapportering på avvik knyttet til for eksempel tid, kostander, omfang og kvalitet.

Hensiktsmessig og nyttig

At offentlig sektor har utviklet et felles metodeverk som er tuftet på internasjonalt anerkjente PRINCE2 er hensiktsmessig, i lys av behovet for en tydelig struktur for ansvar, delegering, myndighet og kommunikasjon.

Soriano (2012) understreker denne tilnærmingen ved å stadfeste at «For the project management aspect, a complete and comprehensive project management methodology solution should be selected. This includes such methodologies as those based on the PMBOK standard or other methods such as PRINCE2...».

Vi er spesielt fornøyde med effekten Prosjektveiviseren gir i å være tydelig på når det er et prosjekt, og når det er en linje-oppgave.

I en så stor organisasjon som vår er det svært nyttig at det er tydelig avklart hva «linjen» må skrive ut i de innledende fasene – og hva som hviler på linjen etter avslutting av prosjektet. Videre så er det tydelige rollebiblioteket veldig bra, og gjør at vi unngår diskusjoner om hvem som beslutter hva – og hvordan rollene er å forstå.

Kan være smidig i gjennomføringsfasen

Når prosjektet er i gjennomføringsfasen kan det svært godt være at en smidig, eller agil om man foretrekker å bruke engelske begreper, er en riktig arbeidsform – og at prosjektteamet da er rigget slik at de er autonome innenfor avklarte rammer.

Av de tolv kommuneovergripende digitaliseringsprosjektene som er i gjennomføringsfasen i dag, har fire agil arbeidsform. Noen har vært agile fra første stund, mens andre har beveget seg over i en agil fase etter at de første hovedproduktene var på plass.

Et godt eksempel på det siste er prosjektet til Stavanger kommune om MinSide-løsningen. De første arbeidspakkene gikk på utregning, og etablering av rammeverk og teknisk plattform. Nå jobber prosjektet agilt med å tilføre løsningen stadig ny funksjonalitet.

Vi slutter oss derfor til statssekretær Gjuls debatt innlegg i Digi.no av 25.01.23, Kontroll og smidighet i bruk av offentlige penger - Digi.no.