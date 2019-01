Disse digi.no-sakene fenget flest lesere i 2018

2018 er over, og med det et spennende år for IT-bransjen og -brukerne. I likhet med i 2017 var året preget av spesielt mange saker om IT-sikkerhet og personvern, inkludert GDPR. For mange kom nok likevel GDPR mye tettere på i fjor enn tidligere år, siden det var i fjor sommer at den GDPR-baserte personopplysningsloven tredde i kraft i Norge.

Selv om dette var viktige temaer, som digi.no skrev mange saker om i fjor, så er det ikke nødvendigvis sakene om IT-sikkerhet og personvern som fenget mest blant digi.no-leserne i fjor. Det kommer vi straks tilbake til.

I alt publiserte digi.no 2355 saker i fjor, nesten 400 flere enn i året før. 581 av disse var Ekstra-saker, altså saker som vanligvis bare er tilgjengelige for våre abonnenter. Publiseringstakten har blitt betydelig økt i andre halvdel av 2018. Redaksjonen har blitt styrket i løpet av året for å gjøre dette mulig.

Den uten tvil mest leste artikkelen på digi.no i fjor, er for øvrig en slik Ekstra-sak.

Her er de mest leste artiklene på digi.no i 2018:

Listen ble endret en stund etter publisering da saken på 3. plass hadde falt ut.