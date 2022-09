EU har lenge stått på barrikadene for større reparasjonsvennlighet og lengre varighet for elektroniske produkter, av både miljøhensyn og økonomiske årsaker. Nå foreligger det et lovforslag fra EU-kommisjonen som i større detalj spesifiserer hva organisasjonen ønsker seg.

Det nye lovforslaget er en del av European Green Deal-initiativet som Digi.no har omtalt ved flere tidligere anledninger.

Femårskrav

Blant kravene som ligger i forslaget, er at produsenter og importører må gjøre reservedeler tilgjengelige for reparatører i minimum fem år fra den datoen produktet kommer på markedet.

Delene som EU-kommisjonen omtaler i dokumentet, omfatter batteri, høyttalere, front- og bakkameraer, lyd- og ladeinnganger, mikrofoner, fysiske knapper, SIM-kort- og minnekortholdere og deksler. EU krever at også utstyr som kreves for å montere delene, gjøres tilgjengelige i det samme tidsrommet.

EU vil også at batterier skal ha en levetid på minst 500 ladesykluser, og etter 500 sykluser må batteriet kunne skilte med en kapasitet på minimum 83 prosent av den fulle kapasiteten.

Disse tallene ligger omtrent på linje med det de fleste moderne mobiltelefoner med litium-ion-batterier allerede opererer med. På Apples støttesider kan man for eksempel lese at et mobilbatteri er designet for å beholde opptil 80 prosent av sin opprinnelige kapasitet etter 500 oppladninger under normale forhold.

Som å fjerne fem millioner biler

I praksis har batterier imidlertid ofte lavere levetid enn dette, så hvis EU får gjennomslag for forslaget, kan det altså være at produsenter vil bli tvunget til å foreta designendringer for å møte disse minstekravene.

Avisen Financial Times rapporterer at dersom levetiden til mobiler forlenges med fem år, vil dette kutte CO 2 -utslippene med rundt 10 millioner tonn – som tilsvarer det å fjerne fem millioner biler fra veiene. Dette skal organisasjonen European Environmental Bureau ha kommet frem til.

EUs uttalte mål med forslaget er å sikre at mobiltelefoner og nettbrett er designet for å være energieffektive og holdbare, at forbrukere enkelt kan fikse, oppgradere og vedlikeholde produktene og at det er mulig å gjenbruke og gjenvinne enhetene.

EU har i lengre tid jobbet med diverse lovforslag som skal sikre bedre holdbarhet og miljøvennlighet, deriblant et forslag som skal gjøre batterier enklere å skifte ut.

En del aktører har allerede begynt å gi etter for presset fra EU og andre aktører. Blant annet har Microsoft lagt frem planer for å gjøre produktene sin enklere å fikse, og Apple har som kjent lansert en ordning som lar forbrukere selv reparere selskapets produkter – en ordning som nylig ble utvidet til å omfatte Mac.