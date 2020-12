Går hardt til verks: Storbritannia vil kvitte seg med alt Huawei-utstyr i 5G-nettet

Kinesiske Huawei er en kontroversiell aktør blant flere vestlige stormakter, og Storbritannia er blant dem som flere ganger har rettet harde anklager mot selskapet. Nå har landet kunngjort de mest drastiske tiltakene hittil.

I en pressemelding (via Engadget) har den britiske regjeringen lagt frem et nytt veikart for utestengelse av Huaweis teknologi fra nettene sine.

Vil fjerne alt Huawei-utstyr innen 2027

Et ledd i veikartet er et nytt lovforslag som vil forby britiske telekomselskaper å installere 5G-utstyr fra Huawei fra og med september neste år. I tillegg vil telekomselskapene bli pålagt å fjerne alt av Huawei-utstyr innen utgangen av 2027.

– I dag legger jeg frem en klar vei videre for den komplette fjerningen av høyrisiko-leverandører fra våre 5G-nettverk. Dette vil bli gjort gjennom nye og makeløse fullmakter til å identifisere og bannlyse telekomutstyr som utgjør en trussel mot vår nasjonale sikkerhet, sier den britiske kulturministeren Oliver Dowden i pressemeldingen.

Storbritannia har dermed inntatt en vesentlig tydeligere posisjon enn tidligere. Som digi.no skrev i januar i år slapp Storbritannia Huawei til i utbyggingen av sitt 5G-nettverk, og tidligere har britiske myndigheter konkludert med at risikoen med å bruke utstyr fra Huawei i 5G-nettet er håndterbar.

I et dokument publisert av kulturdepartementet i forbindelse med de nye initiativene utpekes Huawei i tydelige ordelag som en betydelig trussel.

Kan bygge inn ondsinnet funksjonalitet

– Huawei har hovedkvarter i, og er kontrollert fra, Kina. Regjeringen vurderer det dit hen at den kinesiske staten og assosierte aktører har utført, og er forventet å fortsette å utføre, cyberangrep mot Storbritannia og Storbritannias interesser, heter det i dokumentet, som legger til:

– Mer spesifikt fortsetter den kinesiske stat og assosierte aktører å utnytte sårbarheter i telekom-utstyr og/eller i måten leverandører av offentlige kommunikasjonsnettverk bygger og drifter nettverkene sine på, for å kompromittere sikkerheten deres.

Ifølge de britiske myndighetene legger kinesisk lovgivning til rette for at staten kan pålegge selskaper i landet å ta del i skadelige aktiviteter, og staten kan også kreve at ansatte følger instrukser gitt av myndighetene uten Huaweis viten. Dette knyttes til økt risiko for at «skjult og ondsinnet funksjonalitet» kan bygges inn i selskapets utstyr.

Huawei har på sin side slått tilbake mot de mange beskyldningene. Som digi.no rapporterte tidligere i år har Huaweis sjef i Norden og Baltikum, Kenneth Fredriksen, sett seg lei av påstander om at selskapet har sikret seg uautorisert tilgang til teleutstyr. Fredriksen mener påstandene er udokumenterte.