Googles plan for tredjepartscookies granskes av amerikanske myndigheter

Som Digi.no tidligere har omtalt, planlegger Google å avskaffe støtten for tredjepartscookies i nettleseren Chrome i løpet av 2022. Denne typen cookies brukes ofte til å spore brukerne på tvers av nettsteder, men de kan også brukes til andre formål. Nettannonseleverandører og andre som benytter tredjepartscookies i sine webløsninger, må derfor finne alternative løsninger eller droppe sporingen.

Nå viser det seg at USA justisdepartement er bekymret over Googles planer. Det er Reuters som skriver dette.

Konkurransehemmende?

Departementets etterforskere har intervjuet ledere for mer enn et dusin firmaer i ulike bransjer for å finne ut om planene vil være til større ulempe for mindre konkurrenter enn for Google selv, og på en slik måte at det vil redusere konkurransen i annonsemarkedet.

Google er en dominerende aktør i både nettleser- og nettannonsemarkedet. Google kan derfor i teorien bruke Chrome til å gi seg selv sporingsmuligheter som ingen andre får tilgang til.

Google lover at det ikke vil skje:

Google lover å aldri mer spore deg på tvers av nettsider

Reuters kilder er personer med kjennskap til granskingen. De er ikke navngitt. Det amerikanske justisdepartementet har ikke bekreftet uttalelsene.

USAs justisdepartement har flere saker gående mot Google angående konkurransehindrende virksomhet, blant annet i nettannonse- og søkemarkedet. De nye undersøkelsene må sees i sammenheng med dette, men det må også Googles planer.

– Vi tror ikke sporing av individer på tvers av weben vil bestå tidstesten etter hvert som personvernbekymringene fortsetter å akselerere, skal Jerry Dischler, Googles annonsesjef, ha sagt under en konferanse i forrige uke, ifølge Reuters.

Personvern som våpen

Noen av selskapets mindre utfordrere er derimot bekymret. Ifølge nyhetsbyrået mener enkelte at store teknologiselskaper som Google og Apple nå bruker personvern som et middel for å tilkjempe seg mer makt på bekostning av den større markedsplassen.

Apple har for lengst begynt å gjennomføre skjerpelser av personvernet til selskapets forbrukerkunder, og kommer til å gjøre dette i enda større grad med IOS 14.5, som skal lanseres i løpet av noen uker. Under et pressemøte tidligere i mars fortalte representanter for selskapet at operativsystemet vil begynne å håndheve brukernes valg om å nekte eller la apper spore brukerne på tvers av andre apper og nettsteder. Detaljer om dette er oppgitt på denne siden hos Apple.

Fikk medhold i Frankrike

Disse planene har ført til at selskapet ble innklaget for konkurransetilsynet i Frankrike, som denne uken har kommet med en foreløpig beslutning om at planene ikke ser ut til å innebære misbruk.

– Vi kan ikke gripe inn bare fordi det kan ha en negativ innvirkning på selskaper i økosystemet. På det nåværende tidspunktet har vi ikke funnet åpenbare eksempler på diskriminering, sier Isabelle de Silva, leder for det franske konkurransetilsynet, i en uttalelse til Wall Street Journal.

Hun legger til at tilsynet planlegger en større etterforskning de kommende året for å se om Apple gir tredjepartsapper strengere krav enn det selskapet stiller til sine egne apper. Samtidig har Apple fått støtte for planene fra det franske datatilsynet, som konkurransetilsynet har rådført seg med.

Facebook er blant selskapene som har kritisert Apples planer og hevder at Apples mål med det hele er større profitt.

Apple avviser dette. Under det nevnte pressemøtet ble det vist til at aktører som Google og Snapchat tilpasser forretningsmodellene sine til det nye landskapet, noe som ble omtalt som en mer moden respons enn Facebooks.