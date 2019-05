Se video: Her slippes Elon Musks Internett-satellitter ut i rommet – skal gi lynraskt nett i hele verden

Etter flere utsettelser på grunn av dårlige værforhold ble endelig raketten som skal bringe SpaceX' første Internett-satellitter skutt ut i rommet. Det skjedde torsdag den 23. mai ved Cape Canaveral Air Force Station i Florida.

Hele oppskytningen ble strømmet på nettet i sanntid, inkludert øyeblikket hvor satellittene løsner fra fartøyet og glir ut i rommet. Videoen av oppskytningen, som altså var en suksess, er lagt ut på SpaceX' YouTube-kanal og kan ses nederst i artikkelen.

60 satellitter

Dette første leddet i det såkalte Starlink-prosjektet omfattet 60 satellitter, som Elon Musk la ut bilde av tidligere denne måneden, og benyttet SpaceX' Falcon 9-rakett.

Satellittene ble sluppet ut i en høyde på 440 kilometer, og skal ifølge Space klatre videre til en høyde på 550 kilometer ved hjelp av innebygget fremdriftsteknologi.

Romselskapet opplyser i en pressemelding at hver satellitt veier 227 kilogram og har flere høykapasitetsantenner og ett solpanel. Satellittene er designet på måte som gjør dem enkle å masseprodusere – noe som er nødvendig med tanke på at det skal sendes ut ytterligere flere tusen satellitter.

Som digi.no meldte i slutten av april fikk SpaceX nylig en ny godkjennelse fra FCC. Denne godkjennelsen gjaldt en søknad om å redusere antallet satellitter i konstellasjonen fra 4 425 til 4 409, og til å redusere banehøyden til 1 584 av satellittene fra 1 150 kilometer til 550 kilometer – som altså er høyden disse første satellittene skal befinne seg i.

En gigabit per sekund per sluttbruker

Denne nye, lavere banehøyden gjøre at Starlink-systemet får en vesentlig lavere forsinkelse, med en overføringstid på kun 15 millisekunder. En annen fordel ved å nedjustere banehøyden skal være at man oppnår den samme dekningen med færre satellitter.

FCC har allerede godkjent byggingen av én million bakkestasjoner som skal bli en sentral del av Starlink-nettverket. Disse stasjonene benytter en «phased array»-løsning til å kommunisere med satellittene, som innebærer å «styre» strålene for å spore satellittene på en presis måte mens de går i bane rundt Jorden.

Målet med den ambisiøse Starlink-prosjektet er altså å tilby rimelig og tilgjengelig internett i hele verden, og SpaceX har tidligere sagt at Starlink vil være i stand til å levere en båndbredde på én gigabit per sekund per sluttbruker etter at det har kommet på plass og blitt optimalisert.

SpaceX er ikke alene om konseptet. I mars meldte digi.no om OneWeb, som skal bestå av 900 satellitter og tilby 3G, LTE, Wi-Fi og 5G-dekning over hele verden. Ikke minst har også Amazon kastet seg på idéen, med 3 000 planlagte satellitter.

Les også: SpaceX har konkurrenter: Her skytes en rekke internett-satellitter ut i rommet »