Kan tusser og troll gjøre AI enkelt?

Alex Moltzau har bestemt seg for å skrive 500 artikler om kunstig intelligens, én hver dag. Han mener den generelle forståelsen til befolkningen av kunstig intelligens er en av de viktigste suksesskriteriene for at vi skal kunne begynne å implementere kunstig intelligens i samfunnet.

I Estland sammenlikner man AI med den mytiske skapningen Kratt, som gir deg velstand hvis du passer på den, men så snart du ser bort, så vil den angripe deg. Moltzau har i det siste sammenliknet ulike lands AI-strategier.

– Frankrike har virkelig tenkt på økologi og bærekraft i langt større grad enn de andre AI-strategiene i verden. Hvis vi skal sette Kina opp mot USA, så lener jeg mer mot Kina enn USA, hvertfall med tanke på strategi, fordi USA bare fokuserer på et AI-arms race. Jeg tenker det er veldig uheldig. Hvor er AI-Strategien for fred?

I Norges strategi savner han en plan for hvordan man skal utnytte AI i industrien, og hvordan man skal bygge opp et kunnskapsmiljø.

Podkasten Dobbeltklikk

Programleder Sebastian Storvik. Foto: Eirik Helland Urke

Sebastian Storvik i Digi.no og Inside Telecom har foreløpig mer kompetanse innen journalistikk enn IT. Dette forsøker han å jevne ut. Hver uke snakker han og representanter fra redaksjonen med kilder om aktuelle temaer fra IT-bransjen i Digis podkast Dobbeltklikk.

Hvis du abonnerer på Dobbeltklikk på Apple podcasts, Spotify eller en annen app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag morgen, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på jobben, på vei hjem, eller når som helst ellers, det er opp til deg. Vi høres.

Her kan du høre podkasten Dobbeltklikk på Apple Podcasts

Dobbeltklikk på Spotify

Alle episodene så langt

Episode 1 - Historien om kunstig intelligens



- Med Tomas Nordlander, forskningsdirektør i forskningsinstituttet IFE.

Episode 2 - AI, fødsler, og statistikk på steroider

- Med Inga Strümke, doktor i fysikk og AI-rådgiver i PWC.

Episode 3 - Allemannsnett, bredbånd og fiber i gullalder

- Med teleanalytiker Harald Wium Lie i Analysys Mason.

Episode 4 - Internett og sårbarhet

- Med teleanalytiker Harald Wium Lie i Analysys Mason.

Episode 5 - Astrup om Silicon Valley, digitalisering og demokrati

- Med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Spesial - Paul Scanlan i Huawei: del 1 og 2



- Med teknologidirektør i Huawei, Paul Scanlan.

Episode 6 - 500 artikler om AI

- Med artikkelforfatter, Alex Moltzau

Episode 7 - Storebror og overvåkning

- Med informatiker, Olav Lysne

Episode 8 og 9 - Ståling og helsefare

- Med blogger og forfatter Einar Flydal, og seniorrådgiver i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Lars Klæboe.