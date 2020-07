Kryptoselskapet økte omsetningen med over 100 prosent 

Etter at kryptoutvinneren Kryptovault endte på et minusresultat på 30 millioner i 2018, snudde det for selskapet i 2019, melder DN. Fjorårets resultat endte med 44 millioner i pluss.

– 2019 har vært et fundamentalt annerledes år for oss. Vi hadde mange tunge investeringer i 2018, som vi begynte å høste frukter fra i fjor, sier gründer og daglig leder i bitcoinselskapet Kryptovault, Kjetil Hove Pettersen, til DN.

Storkunde trakk seg

Kryptovault er en av Norges mest profilerte kryptoutvinnere. Selskapet har hovedkontor i Stavanger, og har to datasentre i Norge: Ett på Dale i Hordaland, og ett i Norske skogs gamle papirfabrikklokaler på Follum utenfor Hønefoss.

«Konsernet har hatt en omsetningsøkning på 109,7 prosent, av denne økningen utgjør 52 millioner kroner inntektsføring av gjeld i Kryptovault as som ble slettet når en kunde la ned driften på Kryptovaults datasenter», står det i selskapets årsberetning for 2019.

– Den største kunden vi hadde i 2018, fant ut at markedsforholdene ble mer utfordrende og at de ikke valgte å satse mer. Elavgift-saken gjorde belastningen i Norge for høy for dem, og de trakk seg ut. De hadde investert sammen med oss i den infrastrukturen vi driver i dag, sier finansdirektør i Kryptovault Sindre Skogvang til DN.

– Det at vi fikk betalt ned den gjelden som vi hadde har gjort situasjonen betydelig enklere for oss.

Utfordrende i 2018

Selskapet startet opp i 2017, og hadde et utfordrende år i 2018. Verdien av kryptovaluta var i fritt fall, og elavgift-saken som Skogvang sikter til, handler om Stortingets vedtak om å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta.

Bransjen reagerte på vedtaket, og Kryptovault meldte at de fryktet at det ville føre til driftsstans.

– Dette kom som et sjokk, så vi må vurdere hva som skjer videre. Vi kan ikke ha 40 ansatte hvis vi ikke har inntekter. Etter all sannsynlighet mister en del ansatte jobben, sa Kryptovault-talsmann Gjermund Hagesæter til DN den gangen.

Vedtaket trådte imidlertid aldri i kraft, og i år foreslo regjeringen i revidert statsbudsjett å omgjøre vedtaket fra Stortinget. Det var blant annet for stor usikkerhet om hvordan et slik vedtak skulle gjennomføres i praksis.

– Kundene rømte landet etter at full elavgift ble vedtatt. Når man nå går bort fra dette igjen tror jeg det vil føre til at Norge blir mer attraktivt som datasenternasjon, sa Hove Pettersen til Digi.no da omgjøringen av vedtaket ble klart (for abonnenter).

Rettssak og støyklager

Oppsigelser ble det like fullt, hvorav en av dem dessuten havnet i retten. En tidligere ansatt saksøkte nemlig selskapet (for abonnenter) etter at han ble oppsagt i desember samme år. Den ansatte mente arbeidsplassen ved datasenteret på Follum brøt arbeidsmiljøloven på flere punkter, og at ett av dem førte til at vedkommende skal ha fått en øyeskade.

Rett etter at arbeidstaker kom tilbake på jobb etter sykefraværet, skal vedkommende ha blitt oppsagt. Arbeidstakeren krever at oppsigelsen kjennes ugyldig, mens selskapet mente at oppsigelsen var i tråd med den varslede nedbemanningen.

I løpet av 2018 havnet dessuten Kryptovault i søkelyset på grunn av klager på støy fra datasentrenes naboer. Utvinning av kryptovaluta krever mye energi, mye strøm, og datamaskinene går varme og må kjøles ned. Da må det store vifter til for å kjøle ned anleggene, og de bråker.

Dette skal selskapet nå ha ordnet opp i, forteller daglig leder til DN. De skal ha brukt mellom 12 og 13 millioner kroner på støyreduserende tiltak, og sier til avisen at de nå ligger under kommunens grenseverdier.