Microsoft trekker flere oppdateringer

Etter en serie trøblete oppdateringer til operativsystemet Windows 10 fortsetter problemene å balle på seg for Microsoft.

Denne gang har selskapet sett seg nødt til å trekke tilbake oppdateringene KB2863821 og KB4461522 for Office 2010, som begge kom for et par uker siden.

Årsaken er at kontorpakken kan krasje ved oppstart. Rådet som gis er å avinstallere oppdateringene hvis man plages med slikt.

Kalenderkrøll

Merk at dette ikke gjelder nyere Office-utgaver, eller abonnementsbaserte Office 365, som heller ikke er berørt.

Endringene man går glipp ved å avinstallere de feilslåtte oppdateringene er knyttet til Japans særegne kalender, som er justert i forkant av det forestående keiserbyttet i landet – som kan skape en rekke Y2K-aktige problemer.

Office 2010, som navnet indikerer, begynner virkelig å trekke på årene, men utgiveren har forpliktet seg til å forsyne programvaren med oppdateringer helt fram til høsten 2020.

Må ty til webutgaven

Videre er det påvist en annen feil i oppdateringen KB4461529, som kan krasje Outlook 2010 når programmet startes.

Sistnevnte er en fersk sikkerhetsoppdatering med lappesaker mot flere kritiske sårbarheter det er mulig å utnytte i fjernangrep. Microsoft har derfor ikke trukket denne.

I stedet anbefaler de berørte brukere å vente på en ny feilfiks, og i mellomtiden ta i bruk webutgaven av Outlook.

Det har vært en strevsom høst for Microsoft. Her er bare noen av problemene selskapet og kundene deres har vært plaget med den siste tiden: