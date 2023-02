Craig Wright har blitt et kjent navn hovedsakelig gjennom å erklære seg selv som oppfinneren og grunnleggeren av kryptovalutaen bitcoin, noe han til og med har gått rettens vei for å prøve å bevise. Nå er han i gang igjen, men av ganske andre grunner.

Nyhetsbyrået Reuters melder at en rett i London nå har avgjort at et nytt søksmål reist av Craig vil fortsette gjennom rettssystemet.

Saksøker utviklere

Søksmålet det dreier seg om, er rettet mot en gruppe bitcoin-utviklere, nærmere bestemt 15 stykker. Bakgrunnen er at Craig mener at utviklerne er delvis ansvarlige for at Craig angivelig mistet krypteringsnøklene til en diger bitcoin-formue etter å ha blitt hacket.

Formuen lyder på intet mindre enn 110.000 bitcoin, med en nåværende verdi på sjokkerende 2,5 milliarder dollar – over 25 milliarder kroner.

Den selverklærte bitcoin-grunnleggeren mener at utviklerne er pliktige til å lage programvarepatcher som kan hjelpe Craig med å få tilbake formuen sin. Saken ble avvist av retten i fjor, men en ankerett ga denne gangen medhold i at spørsmålet skal avgjøres gjennom en full rettssak.

Dommeren konkluderte med at det eksisterer et «tillitsforhold» mellom eiere av kryptovaluta og utviklerne bak teknologien, og at disse utviklerne derfor kan anses å være pliktige til å sørge for at transaksjonene er sikre.

Wright sa i en uttalelse at han var glad for avgjørelsen. Advokaten hans kommenterte videre at beslutningen var et viktig skritt mot et «velregulert økosystem» for digitale valuta som bør ønskes velkommen av både potensielle og eksisterende kryptovaluta-eiere.

«Stod frem» i 2016

Hvordan selve rettssaken ender, gjenstår å se, men Wright har oppnådd et knippe seire i retten tidligere.

Noe av grunnen til at Chan antas å være oppfinneren av bitcoin, er at formuen hans består av noen av de aller første bitcoin-verdiene som ble utvunnet. Mange mener at kun en person som var involvert i kryptovalutaen helt fra begynnelsen av, kan være i besittelse av disse verdiene.

Australske Craig Wright påstod allerede i 2016 at det var han som befant seg bak pseudonymet Satoshi Nakamoto – oppfinneren av bitcoin – og kom med løfter om å underbygge påstanden med bevis på tilgang til de tidligste kryptonøklene.

Dette skjedde imidlertid ikke, og i stedet slettet han bloggen sin, akkompagnert av heftig kritikk og beskyldninger fra andre om løgn og bedrageri. Wright uttalte at han angret på å ha trådt ut av anonymitetens skygge og at han simpelthen ikke hadde mot til å publisere bevisene.

Wright har en egen hjemmeside hvor han publiserer mange artikler om bitcoin. Der kan man også finne «white paper»-dokumentet med den tekniske beskrivelsen av hvordan bitcoin fungerer. Dette dokumentet ble publisert i 2008, et års tid før valutaen faktisk ble tatt i bruk.