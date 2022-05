Fra 225.000 daglige NFT-salg i september, har snittet i slutten av april sunket til rundt 19.000 salg per dag, ifølge nonfungible.com, en analyse-side for NFT-markedet. Antall aktive lommebøker har sunket med 88 prosent siden november.

– NFT-markedet kollapser, konkluderer The Wall Street Journal.

– Publikum ser ut til å miste interessen for NFT, istemmer Nonfungible i sin første kvartalsrapport for 2022. De er likevel ikke enige i at markedet har kollapset.

– Det er fortsatt gjort nesten åtte milliarder handler med NFT-er i årets første kvartal, argumenterer analytikerne, og kaller utviklingen en stabilisering.

Omstridt marked

NFT-er fikk for alvor oppmerksomhet i fjor. Etter nyheter om voldsomme gevinster og knusende milliontap, ble forkortelsen NFT kåret til et av årets nyord. Og i Oslo åpnet Norges første fysiske NFT-galleri,

Samtidig fortsatte diskusjonen: Er dette fremtidens investeringsobjekter, eller en sprekkeferdig boble? I et stunt som kunne tolkes som et lite stykke kunst i seg selv, lanserte australske Geoffrey Huntley The NFT Bay, og hevdet han hadde «høyreklikket på alle NFT-ene».

I januar var det stor NFT-optimisme hos teknologikjempene, og både Youtube, Twitter og Facebook lanserte egne NFT-satsinger.

Samtidig toppet interessen seg på nett, men siden den gang har antall Google-søk på begrepet NFT sunket med omtrent 80 prosent, ifølge Google trends.

Frykter tap

Nå frykter investorer å ha tapt penger, mener Wall Street Journal, og trekker frem historien om den verdens første tweet, som i mars ble solgt som NFT for 2.9 millioner dollar.

Kjøperen Sina Estavi, som er daglig leder i et blokkjede-selskap Bridge Oracle, la senere NFT-en ut på auksjon, og lovte bort halvparten av inntekten til veldedighet.

Det høyeste budet han fikk var på 14.000 dollar. Han valgte å ikke selge.

Markedet svinger, mente Estavi, som ikke angrer på å ha kjøpt NFT-en fordi «det er kapitalen min».

Fortsatt interesse

Selv om det store gullrushet etter NFT-er ser ut til å være over for denne gang, og vi kanskje vil se mindre av tilsynelatende vilkårlige størrelser som tweeter og SMS-er solgt som NFT-er, er det fortsatt interesse for deler av markedet.

Etablerte og anerkjente kunstnere selger fortsatt godt. Det er også et godt marked for NFT-er koblet til andre produkter, som kino-billetter eller konsertbilletter.