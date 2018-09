USA navngir nordkoreaner som skal ha stått bak det katastrofale dataangrepet WannaCry

I en pressemelding meldes det nå at det amerikanske justisdepartementet har siktet én person for å ha medvirket til Nord-Koreas ondsinnede nettaktiviteter. Den samme personen ble samtidig sanksjonert av det amerikanske finansdepartementet.

Personen, som heter Park Jin Hyok, skal ifølge de amerikanske myndighetene ha drevet med aktiviteter som via datanettverk har truet datasikkerheten til mål utenfor Nord-Korea – på vegne av den nordkoreanske stat.

Gjorde enorm skade

Park Jin Hyok beskyldes for å ha vært en del av en konspirasjon som blant annet har stått bak den beryktede WannaCry 2.0-skadevaren som herjet i fjor

– USA er engasjert i å holde regimet ansvarlig for sine dataangrep og andre kriminelle handlinger og destabiliserende aktiviteter, sier den amerikanske finansministeren Steven Mnuchin.

WannaCry var et såkalt utpressingprogram som fungerte ved å kryptere filer på datasystemer og på den måten sette dem ut av spill. Programmet rammet rundt 200.000 datamaskiner i over 150 land og påførte en rekke store selskaper betydelige økonomiske tap.

USA har allerede tidligere anklaget Nord-Korea for å ha stått bak WannaCry, men uten å følge opp med formelle, rettslige skritt, og Nord-Korea selv har på sin side benektet å ha noe å gjøre med angrepet.

Skal også ha stått bak Sony-angrepet

– Disse anklagene er en grov politisk provokasjon fra USA, som har som mål å dra med seg det internasjonale samfunnet på en konfrontasjon med Nord-Korea. Dette gjennom å sverte ryktet til et ærverdig land og demonisere det, sa en representant for utenriksdepartementet i Nord-Korea den gang.

I tillegg til WannaCry beskyldes Park Jin Hyok også for være medvirkende i angrepet mot Sony Pictures i 2014, som skal ha blitt utført for å straffe selskapet for en film som gjorde narr av den nordkoreanske lederen.

Også i det tilfellet mente amerikanske myndigheter at de hadde gode bevis for at Nord-Korea stod bak, men også her ble beskyldningene avfeid som fabrikasjon fra regimet.

Les også: Beryktet hackergruppe har begynt å rette blikket mot Mac »